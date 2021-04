Für Blumberg meldete das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis zwei Neuinfizierte und zwei Personen, die wieder genesen sind. Insgesamt hat Blumberg 376 bestätigte Corona-Fälle, davon sind 334 Personen genesen.

Die Zahl der Neuinfizierten in Blumberg in den letzten sieben Tagen liegt am Donnerstag bei 30, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner ergibt sich damit ein Inzidenzwert von 298,1. (Am Mittwoch lag die Zahl der Neuninfizierten in sieben Tagen bei 36).

Blumberg ist damit nicht mehr Spitzenreiter im Schwarzwald-Baar-Kreis. Diesen Part hat nun Unterkirnach mit einem Inzidenzwert von 311,9. Am Mittwoch lag Unterkirnach mit einem Wert von 272,9 auf Platz zwei, diesen Platz hat jetzt Blumberg.

An dritter Stelle bleibt Donaueschingen, dessen Inzidenzwert von Mittwoch auf Donnerstag durch 22 Neuinfektionen von 176,3 auf 266,8 anstieg.