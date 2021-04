Für Blumberg meldete das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis am Mittwoch Stand 8.30 Uhr einen deutlichen Anstieg der aktuell infizierten Personen von 27 auf nun 42. Die Zahl aller bestätigten Corona-Fälle stieg in Blumberg von 356 auf 374 Personen, davon sind 332 Personen genesen (drei Personen mehr als am Vortag).

Der Inzidenzwert liegt nun bei 357,7, mehr als dreimal so hoch wie die Marke 100, ab der bei drei Tagen in Folge die „Notbremse“ in Kraft tritt. Es ist der höchste Inzidenzwert im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis stieg die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten deutlich an und lag am Mittwochvormittag bei 370 Personen (+ 73 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle lag am Mittwoch bei 7222 (+ 105 Fälle zum Sonntag). Davon wurden 6668 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 32 Fälle zum Dienstag).