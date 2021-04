Unter Corona-Bedingungen begann an den Schulen in Blumberg am Montag der Unterricht nach den Osterferien. Was dies für Lehrer und Schüler bedeutet, macht Realschulrektor Sven Dorn deutlich: „Da sich alle Träume einer schrittweisen Wiedereröffnung leider zerschlagen haben, war auch der Start in gewohntem alten Bilde mit den Abschlussschülern in den Hauptfächern. Gott sei Dank sind alle Lehrkräfte bei bester Gesundheit. Ein Großteil hat sich bereits impfen lassen.“

Blumberg Kultusministerium genehmigt neuen Schulverbund in Blumberg Das könnte Sie auch interessieren

Lehrern und Schüler bleiben nur noch wenige Wochen bis zu den schriftlichen Abschlussprüfungen. Sie starten am 8. Juni mit Deutsch, am 10. Juni folgt Mathematik und am 15. Juni Englisch, dazu kommt das Wahlpflichtfach am 18. Juni. An die Prüfungstermine „denken wir ehrlich gesagt aber noch nicht wirklich,“ erklärt der Rektor. Doch „die Vorbereitung läuft auf Hochtouren.“

Blumberg Schulcampus in Blumberg: Um den Einstieg in die Busse zu erleichtern, beschließt der Kasseler Borde zu erstellen Das könnte Sie auch interessieren

Auch der sonstige Schulbetrieb ist durch die Auswirkungen von Corona geprägt: „Die Umsetzung der (neuen) Vorgaben beschäftigt uns weiterhin, und die beginnende Testpflicht ab kommenden Montag bedarf einiger Vorbereitungen. Ebenso wie die anstehenden fachpraktischen Prüfungen der Zehntklässler in den Wahlpflichtfächern AES und Französisch.“

Blumberg Mehr als hundert Leute demonstrieren in Blumberg gegen Maskenpflicht für Grundschüler Das könnte Sie auch interessieren

In der Grund- und Werkrealschule Eichberg waren nur die Kinder der Notbetreuungsgruppen im Haus, teilte Konstantin Konegen vom Schulleitungsteam auf Anfrage mit. Die Schülerinnen und Schüler der GWRS Eichberg werden diese Woche mittels Wochenplänen in Ergänzung durch Videounterricht unterrichtet. Nach unserem derzeitigen Stand sind alle im Kollegium gesund – der Großteil hat bereits die erste Impfung erhalten.

Ein Großteil der Lehrer ist bereits geimpft

An der Grundschule Riedböhringen sind bereits zwei der drei Lehrerinnen geimpft, an der Grundschule Riedöschingen die meisten Lehrerinnen, sagten die Rektorinnnen Simone Schelling und Angelika Sitte. Am Montag begann wieder die Notbetreuung, alle anderen Schüler erhalten Fernunterricht. Wenn alles planmäßig laufe, soll nächste Woche wieder der Wechselunterricht beginnen.