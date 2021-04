Für Blumberg meldete das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis am Montag einen Rückgang der aktuell infizierten Personen von 32 auf nun 30. Die Zahl aller bestätigten Corona-Fälle blieb in Blumberg bei 356 Personen, davon sind 326 Personen genesen (zwei Personen mehr als am Vortag).

Im Schwarzwald-Baar-Kreis lag die Zahl der aktuell an COVID-19 Infizierten am Montagvormittag bei 320 Personen (- 24 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle lag gestern bei 7.101 (+ 4 Fälle zum Sonntag). Davon wurden 6.597 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 28 Fälle zum Sonntag), die Zahl der Todesfälle blieb bei 184 Verstorbenen.

Sehr gut angenommen wird nach wie vor das kommunale Testzentrum. Seit der Inbetriebnahme am Freitag, 19. März, wurden Stand Montag, 12. April, 916 Personen getestet. Davon waren drei Tests positiv, teilte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy auf Anfrage mit. Dies widerlegt Gerüchte, dass ein Ansteigen der bestätigten Fälle in Blumberg durch die vermehrten Tests bedingt ist.

Der größte Andrang waren 98 Testwillig am Freitag voriger Woche. Zudem ließen von Gründonnerstag bis Ostersonntag 317 Menschen testen.