Für Blumberg meldete das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis am Freitag drei Neuinfizierte und zwei Personen, die wieder genesen sind. Insgesamt hat Blumberg nun 379 bestätigte Corona-Fälle, davon sind 336 Personen genesen. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg damit um eine Person auf 43. Es ist der bisher höchste Wert an aktuell Infizierten in der Stadt seit Ausbruch der Pandemie.

Die Stadt Blumberg reagiert auf die steigenden Zahlen, das kommunale Corona-Testzentrum ist ab sofort auch montags und damit fünf Tage in der Woche geöffnet

Die Zahl der aktuell an COVID-19 Infizierten im Schwarzwald-Baar-Kreis lag am Freitagvormittag bei 441 (+ 31 Fälle zum Vortag). Von den aktuell 441 an COVID-19 Infizierten sind 295 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast überwiegend handelt es sich um die britische Variante B1.1.7.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 7.353 (+ 64 Fälle zum Vortag), davon wurden 6.728 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 33 Fälle zum Vortag).