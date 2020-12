Die Zahl der akut mit dem Erreger Covid-19 Infizierten nahm auch in Blumberg am Wochenende wieder zu. Am Sonntag meldete das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis für Blumberg 22 akut Infizierte, das waren sieben mehr als am Freitag. Gegenüber den neun Infizierten am Mittwoch bedeuten die 22 Personen eine Steigerung in vier Tagen um mehr als 140 Prozent.

Die Zahl aller bisher bestätigten Corona Fälle in Blumberg lag am Sonntag bei 173, davon waren 151 Personen genesen. Bürgermeister Markus Keller hatte angesichts der steigenden Zahlen an Akut Infizierten am Donnerstag im Gemeinderat an alle einen flammenden Appell gerichtet, die Gefahr durch Corona ernst zu nehmen und „den Hintern zusammenzukneifen“.

Trauriger Rekord

Im Schwarzwald-Baar-Kreis hätten sie am Donnerstag mit 121 neu gemeldeten Fällen und fünf Todesfällen eine neue traurige Rekordmarke erreicht.