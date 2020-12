Die Zahl der akut infizierten Menschen in Blumberg stieg von Sonntag auf Montag von 22 auf nun 25, meldete das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis. Gegenüber Freitag war dies ein Anstieg um zehn neu Infizierte, und gegenüber den neun akut Infizierten am Mittwoch war dies sogar eine Steigerung um fast das Dreifache. Von Mittwoch bis Montag bedeutete dies eine Steigerung von mehr als 170 Prozent.

Blumberg Corona: In Blumberg steigt die Zahl der akut Infizierten von Mittwoch bis Sonntag um 140 Prozent Das könnte Sie auch interessieren

Die Zahl aller bisher bestätigten Corona Fälle in Blumberg lag am Montag bei 176, davon waren 151 Personen, so viele wie am Sonntag, genesen. Bürgermeister Markus Keller bekräftigte angesichts der steigenden Zahlen an akut Infizierten seinen flammenden Appell von Donnerstag im Gemeinderat, die Gefahr durch Corona ernst zu nehmen und „den Hintern zusammenzukneifen“.

Kommunen ab Dienstag für Quarantäne verantwortlich

Für Unmut bei den Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis sorgt eine Entscheidung des Landratsamtes, dass die Kommunen ab 15. Dezember Bürgern in ihrem Ort, die mit dem Covid-19 infiziert sind, „Absonderungsbescheinigung“ ausstellen müssen, die bisher das Gesundheitsamt erstellte. Und die Kommunen sind Dienstag, 15. Dezember, als Ortspolizeibehörde auch für die Überwachung der Quarantäne verantwortlich.