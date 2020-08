Der Feldweg vom Blumberger Nordwerk nach Riedböhringen wird nach wie vor munter als Schleichweg für die gesperrte B 27 benutzt. Und die Verkehrsteilnehmer haben bei einer Kontrolle ein starkes Argument: Die als Landwirtschaftsweg klassifizierte Verkehrsverbindung ist „nicht ausreichend beschildert“. Das sagt Thomas Weißhaar, Leiter des Polizeipostens Blumberg.

Riedböhringen Der Feldweg vom Blumberger Nordwerk nach Riedböhringen ist für viele ein Schleichweg Das könnte Sie auch interessieren

Sie hätten die Verwaltung informiert, „die Stadt weiß Bescheid“, so Weißhaar. Der Polizeichef wies in diesem Zusammenhang aber auf eines hin: „Es kann nicht im Sinne des Erfinders liegen, dass alle den Feldweg benutzen.“ Dann würde der Weg viel zu stark in Mitleidenschaft gezogen.

Blumberg Vollsperrung auf der B 27 zwischen Blumberg und Behla Das könnte Sie auch interessieren

Derzeit, so Weißhaar, könnte man darüber diskutieren, ob der Feldweg, von Blumberg kommend, gesperrt sei, da nach der Abzweigung der Straße nach Geisingen das Schild stehe: Anlieger frei bis Metz Connect.

Bei der Stadt Blumberg war am Donnerstag bis Mittag auf Anfrage noch keine Stellungnahme zu erhalten.