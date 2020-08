Vom Häglehof oberhalb Fützens hat man einen herrlichen Blick auf den Ort und die lieblich anmutende Hügellandschaft dahinter, die bis zum Hohen Randen mit dem Funkturm von Mannesmann aufsteigt. Vor der Holzhütte „Kinderparadies zum Waldstrumpf“ herrscht fröhliches Treiben. Luisa Rieder, Veronika und Carolin Gleichauf vom Häglehof basteln mit den Kindern aus einer Blechbüchse ein Insektenhotel. Jedes Kind erhält sein eigenes Insektenhotel, „das können die Kinder sich im Garten an einen Baum hängen“, erklärt Luisa Rieder.

Luisa Rieder zeigt den Kindern, von links Maren, Eliano, Leonhard und Nina, wie sie aus einer Büchse ein Insektenhotel erstellen können. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Die Familie hatte sich vorbereitet. „Zuerst lernen die Kinder den Hof und die Tiere kennen“, schildert Jungbäuerin Luisa Rieder, die neben ihrer Ausbildung zur Landwirtin auch eine Zusatzqualifikation für Bauernhofpädagogik absolviert hat.“ Tiere bedeutet auf dem Häglehof hauptsächlich Kühe mit Nachzucht, „und wir haben noch Hasen und Katzen“. Und die Kinder erfuhren, weshalb die Familie Gleichauf Kühe hält und was man alles aus Milch zubereiten kann.

Die Kinder erleben die Tiere hautnah

Und die Kinder erlebten hautnah, was Leben auf dem Bauernhof auch für die Tiere bedeutet. Maren kam ganz aufgeregt zu Luisa: „Die Katze hat schon wieder eine Maus gefangen.“ Maren wie auch den anderen Kindern gefällt der Tag, auf dem Häglehof, und die ganzen Tiere, wie sie sagt. Die Frage, was ihr am besten gefallen hat, beantwortet sie so: „Alles!“

Landwirt Arnold Gleichauf freut sich, wie seine Frau Veronika, seine Tochter Carolin und die Schwiegertochter Luisa sich mit den Kindern beschäftigen, ihnen zeigen, wie etwas hergestellt wird, und ihre Fragen beantworten. Sie tragen dazu bei, „dass die Kinder lernen, dass die Milch nicht aus der Tüte kommt.“ Landwirt ist ein Beruf, der den Familien viel abverlangt. Sie hätten mit vielen Widerständen und Schwierigkeiten zu kämpfen, macht Veronika Gleichauf deutlich, für sie sei es wichtig, die Kinder zu erreichen.

Immer mehr tauchen die Kinder in das Hofleben ein. Spaß macht ihnen auch, eine Kuhpizza herzustellen und sie anschließend den Tieren selbst zu verfüttern. Mit Hilfe der Kuhpizza sehen die Kinder, was die Kühe alles fressen, erklärt Carolin Gleichauf: zum Beispiel Mais, Gras, Heu, Stroh und anderes Getreide. Eliano fand es besonders interessant, die Kühe mit der Kuhpizza zu füttern

Zum Ferienprogramm gehörte auch eine Kennenlern-Runde, dann „haben wir Butter geschüttelt“, erklärt Luisa Rieder, jedes Kind durfte seine eigene Butter herstellen.

Vier Stunden lang brachte die Familie Gleichauf den Kindern die Landwirtschaft und die heimische Produktion näher. Das Interesse ist groß, für den Bauernhoftag ab vier Jahren mussten sie sogar noch einen Zusatztermin anbieten. Gestern Nachmittag lautete das Ferienprogramm auf dem Häglehof „Bauernhof für starke Jungs“, am heutigen Dienstag steht dann die Bauernhofgaudi an.