16 Schüler der Musikschule Blumberg haben am Wochenende in Niedereschach erfolgreich die Prüfungen zum Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze abgelegt. Die Prüfungsanforderungen werden vom Bund deutscher Blasmusikverbände vorgegeben und vom Blasmusikverband Schwarzwald-Baar durchgeführt.

Blumberg Die Stadt Blumberg bindet Musikschulleiter Michael Jerg in die Konzeption für den Schulcampus ein Das könnte Sie auch interessieren

Die Prüfungsbestandteile gliedern sich in Theorie, Praxis und Gehörbildung. Unser Bild zeigt die erfolgreichen Jungmusiker, hintere Reihe von links Amelie Jäger, Marie Greitmann, Noah Bach, Marco Mess und Eric Blessing; mittlere Reihe von links: Henrik Weißhaar, Leonie Seeger, Ian Kerek, Tim Girolami, Emma Maier und Vianne Bader; vordere Reihe von links André Westhoff, Jakob Martin, Naemi Sausen, Elias Polesnik und Mara Sausen. Bild: Musikschule