Auf der B 314 kam am Montag gegen 10.15 Uhr ein Lastzug von der Straße ab, meldet die Polizei. Der 26-jährige Fahrer war von Grimmelshofen in Richtung Fützen unterwegs, in einer Kurve geriet er zu weit nach rechts. In der Folge rutsche der Lastwagen-Gespann gegen die Straßenböschung.

Fahrer und Beifahrer verletzt

Der Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt und mussten in die Klinik eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25 000 Euro geschätzt. Während der Bergungsarbeiten war der Fahrsteifen in Richtung Blumberg für mehrere Stunden gesperrt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste das Erdreich abgetragen werden.