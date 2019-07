Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Montag gegen 12.45 Uhr auf der B 314 bei Fützen. Nach Angaben der Polizei war der 22-jährige Lenker eines Nissan von Grimmelshofen in Richtung Fützen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der junge Mann auf die linke Seite und streifte einen entgegenkommenden Mercedes einer 52-jährigen Autofahrerin.

Verursacher schwer verletzt

Die 52-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste in die Klinik eingeliefert werden. Der Unfallverursacher zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 7000 Euro.