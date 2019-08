Bei der Fußball Freestyle WM in Prag verpasste Patrick Bäurer den Einzug in das Finale, wo sich am Samstag die besten 32 messen. In der Elimination Battle am Mittwochabend waren in seiner Gruppe der englische Freestyle-Champion und sehr guter Freund Griffin, Tommy aus Japan und Brzezik aus Polen.

Patrick konnte den 3. Platz belegen. Griffin konnte sich als Erstplatzierte für die Top 32 qualifizieren. „Ich bin mehr als zufrieden mit meiner Performance, das war die beste Performance in meiner gesamten Karriere. Ich bin glücklich, es in die Top 100 geschafft zu haben.“

Das Level steige von Jahr zu Jahr enorm an. „Ich wusste vor meinem Battle, dass ich viel riskieren und meine besten Tricks zeigen musste und diese haben auch geklappt.“ Jetzt genieße ich noch die WM und das Finale am Samstag und reise mit viel Motivation und Selbstvertrauen zurück.