Mit einem neuen Vorsitzenden geht die Guggenmusik Gaszug Randen in ihr neues Vereinsjahr. Auf der Generalversammlung im Gasthaus Hoher Randen in Randen wurden Daniel Zepf gewählt. Er folgt Ralf Tesch, der sein Amt nach 15 Jahren abgab, wie Ralf Tesch mitteilte.

Neuer Kassierer wurde Marius Gleichauf, er folgt Thomas Tesch, der 20 Jahre im Amt war. Bestätigt wurden der zweite Vorsitzende Sascha Mayer und Beisitzer Stefan Zürcher. Neuer Beisitzer für Benjamin Oschwald wurde Fabian Hettich, Nachfolger von Beisitzer Pascal Tesch, der den Gaszug seit vorigem Jahr dirigiert, wurde Christian Greitmann. Bestätigt wurde Kassenprüfer Harald Sauter, neuer Kassenprüfer für Achim Tesch wurde Thomas Tesch.

Beim Fest zum 35-jährigen Bestehen stellen die Guggenmusiker des Gaszugs Randen ihre neuen Uniformen vor. Auf dem Bild von links: Manuel Rösch, Tobias Weißhaar, Benjamin Oschwald, Alexander Effinger und Dirigent Pascal Tesch. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Im Bericht des Schriftführers war die Rede von elf Auftritten. Ein Höhepunkt war der dreitägige Besuch auf dem Euro-Carneval in Triest im Februar, wo die Randener Guggenmusiker zum ersten Mal auftraten und guten Anklang fanden. Ein weiterer Höhepunkt war das zweitägige Fest zum 35-jährigen Bestehen im Januar in der Blumberger Stadthalle, wo die neuen Uniformen vorgestellt wurden und mit einem gut frequentierten Nachtumzug am Samstag.

Spende für die Nachsorgeklinik Tannheim

Statt Gastgeschenken hatten die Verantwortlichen die Gastvereine um eine Spende für die Nachsorgeklinik in Tannheim gebeten, es kamen 250 Euro zusammen, die der Gaszug auf 500 Euro aufstocken werde, berichtet Ralf Tesch.

Geehrt wurde Thomas Schneider, der den Gaszug 14 Jahre erfolgreich dirigiert hatte und sein Amt voriges Jahr abgegeben hatte.