Der Schwarzwaldverein hat nach seinem Jahresabschluss schon das Jahr 2020 im Blick. 31 Angebote umfasst das neue Programm der Ortsgruppe Blumberg, das es in mehreren Blumberger Geschäten und auf der Touristinformation gibt. Neu ist, so erklärt die Ortsvorsitzende Monika Recktenwald: Zum ersten Mal gibt es zwei Wander-Openingn. Einmal am Sonntag, 3. Mai, auf dem Sauschwänzleweg, und dann am Samstag, 9. Mai, auf dem Schluchtensteig.

Beim bundesweiten „Tag des Wanderns“ am 14. Mai führt der Schwarzwaldverein eine Tour von der Wutachmühle über den Kanadier-Steg und den Bachheimer Steg hoch nach Neuenburg und von dort hinunter zur Burgmühle und durch die Gauchachschlucht zurück zur Wutachmühle. Am Sonntag, 7. Juni, ist dann die Etappenwanderung auf dem dieses Jahr eröffneten Wasser-Welten-Steig von den Triberger Wasserfällen zum Schaffhauser Rheinfall: Von Epfenhofen aus geht es über die Randenhütte auf den Hagenturm und auf Schweizer Gebiet zum Schlossranden oberhalb von Siblingen.

Im Angebot sind Wanderungen für jede Altersgruppe, schildert Monika Reckenwald, donnerstags sind es immer kleinere Wanderungen, und sonntags gehen die Wanderfreunde größere Touren.

Gleich mehrfach führt Monika Recktenwald über den Sauschwänzleweg. Und bei den vier geplanten Nikolausfahrten der Sauschwänzlebahn bietet der Schwarzwaldverein anschließend zwei Mal eine Fackelwanderung an. Die ersten Fackelwanderungen finden bereits dieses Jahr statt, am Sonntag, 1. Dezember, und am Samstag, 7. Dezember. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung bei den Bahnbetrieben möglich, Tel. 07702/ 51 300.