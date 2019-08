von Reiner Baltzer

Den Rucksack auf dem Rücken gefüllt mit Getränken und Leckereien, so zogen am Donnerstag 15 Kinder von Hondingen aus in den Längewald. Begleitet wurden die Mädchen und Buben von Monika und Lothar Recktenwald vom Schwarzwaldverein. Waldspiele waren während der Wanderung angesagt.

Achdorf Ökomobil macht in Achdorf Station: Junge Forscher entdecken die Wutach Das könnte Sie auch interessieren

Den Kindern aus Hondingen, Blumberg und Kommingen machte die Tour offensichtlich viel Freude. Mit großem Eifer waren sie dabei. An der Längewaldhütte hatten die beiden Vorsitzenden des Schwarzwaldvereins mit Unterstützung von Ursula Behring den Grill angeworfen, um die Kinder mit Grillgut zu verwöhnen. Kosten entstanden für die Eltern der Kinder nicht. Der Schwarzwaldverein hatte für alles gesorgt. Nach über drei Stunden ging es schließlich wieder heimwärts in Richtung Hondinger Kirche. Bild: Reiner Baltzer