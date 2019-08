Wanderfreunde freuen sich schon auf den 4. September. An diesem Mittwoch laden der SÜDKURIER und der Schwarzwaldverein Blumberg zu ihrer gemeinsamen Wanderung ein. Bereits zum sechsten Mal findet die gemeinsame Tour statt, die jedesmal Wanderer aus der ganzen Region begeistert.

Reizvolle Tour

Dieses Mal hat sich Monika Reckentwald, Vorsitzende des örtlichen Schwarzwaldvereins, wieder eine schöne Tour einfallen lassen. Vom „Haus des Gastes“ in Achdorf geht es über den Uferweg wutachabwärts und nach der Wutachbrücke am Hof Hamburger vorbei durch das Gewann Steinäcker Richtung Blumegg. Steil führt der Wolfsstieg durch den Wald am Leggengraben-Wasserfall hinauf zum Äugleinbuck, einem Aussichtspunkt mit wunderschöner Sicht auf den Eichberg und die Jungviehweide.

Vom Äugleinbuck führt Monika Reckentwald die Gruppe zuerst Richtung Ewattingen und dann abwärts durch das Waldgebiet Löscherhalde hinunter in das Achdorfer Tal und auf dem Schluchtensteig über Aselfingen wieder zurück nach Achdorf zum Haus des Gastes. Dort können alle die Wandertour mit einer Einkehr ausklingen lassen.

Mitwandern können bei dieser Tour alle Interessierten, erforderlich sind festes Schuhwerk und eine Grundkondition. Die reine Gehzeit dauert circa dreieinhalb Stunden.