Zum zweiten Halbjahr haben zwei neue Referendarinnen ihre Lehrerausbildung an der Realschule Blumberg begonnen, die insgesamt 18 Monate dauern wird. Isabelle Blaich kommt ursprünglich aus dem Kreis Calw im Nordschwarzwald und hat an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe die Fächer Englisch, Biologie und Geschichte studiert.

Alina Braun, gebürtig und aufgewachsen in Karlsruhe, hat ebenfalls an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe studiert und ihren Abschluss in den Fächern Englisch, Biologie und AES gemacht. Die beiden angehenden Lehrerinnen freuen sich auf die kommende Zeit an der Realschule Blumberg und auf neue Erfahrungen die sie dort sammeln werden.

Neben Hospitationen und eigenständigem Unterricht an der Realschule gehören auch Seminarveranstaltungen am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte in Rottweil zum Ausbildungsprogramm.