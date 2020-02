Im Haupt- und Finanzausschuss geht es am Donnerstag, 13. Februar, ab 18.45 Uhr um die medientechnische Ausstattung der Realschule. Der neue Schulleiter Sven Dorn wünscht, dass die Mittel für elf austauschwürdige Tafeln nicht dafür sondern in die digitale Ausstattung wie eine interaktive Tafel, Medientische sowie PCs und Tablets investiert werden, und das für jedes Klassenzimmer.

Insgesamt würden dafür 273 900 Euro benötigt, 80 Prozent davon könnten durch Fördermittel finanziert werden. Der Gemeinderat soll entscheiden, ob die Beschaffung in zwei Tranchen vollzogen werden kann, 171 450 Euro in diesem Jahr und 102 450 Euro im Jahr 2021; oder ob eine einmalige Beschaffung in diesem Jahr sinnvoller wäre.