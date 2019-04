Blumberg (blu) Stadtrat Hermann Zorbach hatte unlängst auf die derzeit problematische Verkehrssituation in Ob der Kehr hingewiesen. Die Straße liegt an der Großbaustelle für das zweite Blumberger Pflegeheim und nun auch für den Neubau der Sozialastation und wird wegen des Baus von vielen Lastwagen angefahren.

Zorbach hatte angeregt, den Blumenkübel in der Mitte (Bild) zur Seite zu stellen, sodass die Lastwagen nach unten Richtung Hauptstraße abfahren könnten und nicht mehr in die wegen des Pflegeheimbaus ohnehin beengte Achdorfer Straße zurückstoßen müssten. Die Stadt hatte das abgelehnt, weil dann der Pflasterbelag in Ob der Kehr auch im unteren Teil zerstört würde.

Die CDU-Fraktion schlägt nun vor, die Straße Ob der Kehr in Fahrtrichtung Achdorfer Straße auf Höhe der letzten vier Parkplätze zu sperren. Zudem solle die Achdorfer Straße während der Bauzeit ab der Kreuzung Uchbahnstraße eine Einbahnstraße bis zur Kreuzung Uhlandstraße werden. Den Vorschlag soll Bürgermeister Markus Keller an die zuständige Verkehrsbehörde weiterleiten.

Kein Einfluss auf den Schulbusverkehr

Für den Schulbusverkehr hätten dies keinen Einfluss, da die Busse ohnehin diese Fahrtrichtung hätten. Und es wäre einen Test für eine Verkehrsführung für den Schulcampus. Den Vorschlag von Stadtrat Zorbach hält die CDU für falsch, da der Blumenkübel in der Spielstraße zur Verkehrsberuhigung aufgestellt wurde und die gepflasterte Straße durch das Gewicht der Baustellenfahrzeuge zerstört würde.