Da Zorbach als Einzelkandidat und nicht auf einer Liste antritt, muss er in dem knapp über 10.000 Einwohner zählenden Blumberg 50 Unterstützerunterschriften vorlegen, um wählbar zu sein. Diese Hürde hat Zorbach mit 111 Namenszügen problemlos genommen. Mit dieser Anzahl hätte er sich sogar in einer Großstadt mit 100.000 Einwohnern aufstellen lassen können. Der Wahlausschuss wird jetzt prüfen, ob Zorbachs Kandidatur offiziell werden kann, sprich ob die Unterzeichner bei der Gemeinderatswahl stimmberechtigt sind. Zorbach kündigte gestern an, weitere Unterstützerunterschriften zu sammeln.