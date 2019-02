Die CDU hat am Montagabend als erste Partei in Blumberg ihre Kandidatenliste für die Kommunalwahl im Mai aufgestellt. In der gut besuchten Mitgliederversammlung im Gasthaus "Hohen Randen" in Randen besetzten die Christdemokraten unter der Leitung von CDU-Kreisgeschäftsführerin Tanja Hall 19 der möglichen 29 Plätze.

Auf Platz 1 wurde mit 27 von 29 möglichen Stimmen Fraktionssprecher Dieter Selig gewählt, den der Vorstand dafür gesetzt hatte. Auf Platz 2 kam Klaus Hettich mit allen 29 Stimmen. Nach zwei Stichwahlen kam Matthias Fischer auf Platz 3 vor Christoph Rösch, Platz 5 ging an Kerstin Metz, Platz 6 an Anne Urbanke, Platz 7 an Danijel Balukcic, Platz 8 an Jan Schweizer, Platz 9 an Elke Bellhäuser und Platz 10 an Oliver Feller.

In den Teilorten kandidieren Mike Tesch für Randen; Felix Scheuch und Markus Merk für Epfenhofen, Horst Fürderer für Hondingen, Matthias Lohberger für Kommingen, Christian Schautzgy und Günter Heer für Nordhalden sowie Rainer Linke und Klaus-Dieter Krämer für Riedöschingen.

In drei Stadtteilen keine Kandidaten

Die Suche sei ziemlich schwierig gewesen, aber erfolgreich, erklärte Fraktionssprecher Dieter Selig. In drei Stadtteilen hätten sie bisher niemanden für eine Kandidatur finden können: in Achdorf, Fützen und Riedböhringen, wo Stefanie Degen wie auch der 82-jährige Arzt Michael Walter nicht mehr antreten.

Doch vielleicht gelinge ihnen auch dieses Mal wie vor der Kommunalwahl 2014 wieder eine Nachbesetzung. Damals hatten sie in Fützen Jürgen Fischer nachnominieren können, der inzwischen Stadtkämmerer ist und nicht mehr kandidieren kann.