Blumberg – Warum gibt es für den Blumberger Schulcampus doch keinen Architektenwettbewerb, wie es lange Zeit geheißen hatte? Nachdem der SÜDKURIER gestern der Frage nachging, weshalb sich für die Fachplanung keine Blumberger Büros beworben hatten, rückt nun das Thema Architektenwettbewerb in den Fokus.

Der Auftrag

Am 26. April 2018 beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, zwei bis drei geeignete Büros für Projektsteuerung zu kontaktieren. Sie sollten sich alsbald im Gemeinderat vorstellen, der dann ein Büro beauftragen würde, das Pflichtenheft zu erstellen und den Architektenwettbewerb zu betreuen.

Blumberg Schulcampus ohne Blumberger Planungsbüros Das könnte Sie auch interessieren

Im Gemeinderat am 19. Juli war dann von einem Architektenwettbewerb nicht mehr die Rede. Der Gemeinderat beschloss vielmehr, für die Architekten- und Ingenieurleistungen eine europaweite Ausschreibung. Die Durchführung sollte die Firma BPM Bau- und Projektmanagement Hartl GmbH im bayerischen Pfarrkirchen übernehmen. In der gleichen Sitzung wurde der Sonderausschuss Schulcampus gegründet und zehn Mitglieder des Gemeinderats dorthin entsandt.

Meinung Blumberger Schulcampus: Es fehlt die Transparenz von Bernhard Lutz Das könnte Sie auch interessieren

War den Mitgliedern des Sonderausschusses bewusst, dass es keinen Architektenwettbewerb geben würde? CDU-Fraktionssprecher Dieter Selig äußerte sich so: Die europaweite Ausschreibung ergebe sich aus der Auftragssumme. Es habe ja ein Architektenwettbewerb stattgefunden, aber ohne Entwürfe. Die Entwürfe, so Selig, seien ja nicht Voraussetzung. Es liege daran, wie das beauftragte Büro Hartl das handhabe, das Büro lege die Kriterien fest. "Für uns war klar, dass es keine baulichen Entwürfe geben wird". Das hätte in das Pflichtenheft aufgenommen werden müssen, das der Sonderausschuss nichtöffentlich beschlossen habe.

Gewähltes Verfahren ebenfalls eine Art Wettbewerb

Für Architekten bedeutet ein Wettbewerb in der Regel etwas anderes. "Für mich ist ein Architektenwettbewerb ein Verfahren, in dem verschiedene Büros eine Planungsaufgabe bearbeiten und einen Vorentwurf erarbeiten und eine Jury entscheidet", erklärt Architekt Alexander Schmid, Vorsitzender der Architektenkammer im Schwarzwald Baar Kreis. Er betonte aber, dass das von der Stadt Blumberg gewählte Verfahren genauso zulässig sei und ja ebenfalls eine Art Wettbewerb darstelle.

Zuerst muss die Förderung klar sein

Stadtrat Dieter Selig sieht die Situation so: "Was nützen uns Modelle von einem Schulcampus, wenn noch gar nicht klar ist, welche Förderung vom Regierungspräsidium Freiburg kommt." Der Ausschuss habe die verschiedenen Leistungsphasen an die Fachplaner vergeben. Mit deren Ergebnissen könnten sie dann beim Regierungspräsidium wegen der Zuschüsse vorstellig werden. Denn das Ganze müsse in einem für die Stadt finanziell machbaren Rahmen bleiben.

Finanziellen Spielraum klären

Stadtrat Horst Fürderer (CDU) erklärt, sicher liege der Fokus von vielen Menschen bei einem Schulcampus auf der Äußeren – sprich dem Gebäudekomplex. Hinter einem solchen Projekt stecke aber noch viel mehr. Bevor sie über architektonische Baukörper diskutierten, müsse man erst einmal klären, welche jetzigen Gebäude zum Beispiel überhaupt gefördert würden und welchen finanziellen Spielraum die Stadt habe. Wenn dies alles geklärt sei, "können wir mit dem Büro anschließend die Rahmenbedingungen abstecken."

Jede Menge Aufgaben gestellt

Stadtrat Rainer Gradinger (Freie Liste) betonte, es habe einen Wettbewerb gegeben, sie hätten den Büros jede Menge Aufgaben gestellt.

Stadtrat Edgar Blessing (Freie Liste) machte deutlich, dass das beauftragte Büro Hartl ein bedarfsorientiertes Anforderungsprofil für einen Schulcampus inklusive Referenzen wie den Bau einer Schule erarbeitet habe.

Stadtrat Werner Waimer (SPD/FDP-Fraktion) wies darauf hin, den Sonderausschuss Schulcampus habe man gegründet, weil man in Zeitdruck gewesen sei. Zudem hänge das Vorhaben auch von den Zuschüssen des Regierungspräsidiums ab.