Vier verletzte Personen und rund 8000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montag, gegen 6.40 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Blumberg-Riedböhringen, teilt die Polizei mit. Eine 55-jährige Lenkerin eines Dacia Sandero befuhr nach Angaben die Kreisstraße aus Richtung Riedböhringen und wollte nach links auf die Bundesstraße 27 abbiegen. Beim Einfahren in die B 27 habe die Autofahrerin einen aus Richtung Blumberg heranfahrenden Renault Megane eines 21-jährigen Mannes missachtet. In der Folge kam es zu einem heftigen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Abschleppwagen lädt eines der beiden Unfallfahrzeuge auf. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Bei der Kollision wurde die 55-jährige Autofahrerin schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik geflogen werden. Der 21-jährige Renault-Fahrer und zwei seiner Mitfahrer zogen sich nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen zu und wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.

Eine Person kam nach Angaben der Polizei mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum, zwei weitere Verletzte wurden mit den beiden Rettungswagen in die Klinik transportiert.

Im Einsatz waren neben den Rettungswagen und dem Rettungshubschrauber auch der Blumberger Notarzt.

Im Einsatz war auch die Blumberger Feuerwehr mit den Abteilungen Stadt, Riedböhringen und Hondingen. „Wir mussten in Absprache mit dem Notarzt eine verletzte Person mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Pkw befreien“, schilderte Kommandant Stefan Band. Im Einsatz waren circa 30 Mann mit fünf Fahrzeugen, so der Kommandant.

Bei dem Unfall am Montag auf der B 27 bei Blumberg-Riedböhringen prallen zwei Fahrzeuge aufeinander. Einer der beiden Pkws landet an der Böschung in Fahrtrichtung Donaueschingen. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Der Unfall ereignete sich in dem Abschnitt zwischen Blumberg und der Behlaer Höhe, der derzeit nur für lokale Verkehrswege wie nach Riedböhringen oder nach Fürstenberg benutzt werden kann, da die B 27 zwischen der Behlaer Höhe und Behla derzeit gesperrt ist, da die neue Ortsumfahrung Behla gerade korrekt an die alte Trasse angebunden wird, was im Herbst wegen des Wintereinbruchs nicht mehr möglich war.

Bei dem Unfall auf der B 27 bei Blumberg-Riedböhringen prallen zwei Pkws aufeinander. Ein Fahrzeug landet an der Böschung in Fahrtrichtung Donaueschingen. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Im Bereich der Unfallstelle an der Abzweigung nach Hondingen und Riedböhringen ereignen sich immer wieder schwere Unfälle, zuletzt am 28. Februar dieses Jahres.