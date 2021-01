von der Lokalredaktion Stockach

Was ist bei uns zu Hause los? Die aktuellen Meldungen aus Stockach und Umgebung finden Sie hier:

Montag, 4. Januar, 13.47 Uhr

Unbekannter fährt nach Parkunfall davon

Ein unbekannter Fahrer hat am Sonntag rund 2000 Euro Schaden nach einem Unfall in Hoppetenzell hinterlassen. Laut einer Mitteilung der Polizei geschah der Vorfall zwischen 11 und 18 Uhr auf dem Schotterparkplatz am Eichhaldenweg. Der Unbekannte prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Audi A6 und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Möglicherweise handelte es sich bei dem Unfallverursacher um den Fahrer eines weißen Transporters, der im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Schotterplatz parkte, so die Polizei. Zeugenhinweise nimmt das Revier Stockach unter (0 77 71) 93 91-0 entgegen.