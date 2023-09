Die Polizei such Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Sonntagabend, 24. September, auf dem Autobahnkreuz Hegau/A81 in Fahrtrichtung Stuttgart ereignet hat. Ein 24-Jähriger mit einem VW Golf fuhr laut Polizei gegen 20 Uhr von der Auffahrt Bundesstraße 33 kommend auf die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart.

Zur gleichen Zeit überholte ein unbekannter Autofahrer mit einem blauen Audi über die Sperrfläche der Überleitung der A98 auf die A81 einen Fiat Punto eines 18-Jährigen sowie einen SUV mit österreichischem Kennzeichen.

Dabei streifte der Audifahrer den ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Golf des 24-Jährigen, der daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in den auf der rechten Fahrspur fahrenden Fiat prallte, teilt die Polizei weiter mit. Der unbekannte Audifahrer setzte seine Fahrt, ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern, fort. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 07733 99600 zu melden.