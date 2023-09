So hatte er sich den Ausklang des Abends sicher nicht vorgestellt: Ein 24-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Sonntag, 24. September, auf dem Ehinger Herbstfest beinahe ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, machte sich der junge Mann gegen 3 Uhr zu Fuß auf den Heimweg. In einem dunklen Bereich in der Nähe des Eingangs des großen Festzeltes hätten ihn unvermittelt zwei unbekannte Männer angegriffen und ihn mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Nachdem der 24-Jährige daraufhin zu Boden ging, hätten sie von ihm Geld und Wertgegenstände gefordert.

Als ein bislang unbekannter Zeuge den Vorfall bemerkte und um Hilfe rief, ließen die Täter von dem Mann ab und flüchteten ohne Beute. Zu den beiden unbekannten Männern ist lediglich bekannt, dass sie etwa 25 Jahre alt und mit bunten Pullovern bekleidet waren.

Polizei bittet Zeugen um Hilfe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben – insbesondere den Zeugen, der um Hilfe rief – oder Hinweise auf die Identität der Täter geben können, sich unter Telefon 07531 9950 zu melden.