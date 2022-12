Die Vorweihnachtszeit ist für viele Menschen eine Zeit der Besinnung und des Hoffens – besonders für Menschen, die im Krankenhaus sind. Daher haben die beiden Klinikseelsorger Waltraud Reichle für die katholischen Christen und ihr evangelischer Kollege Christoph Labuhn mit ihrem Mitarbeiterteam besondere Veranstaltungen für den Advent und die Feiertage vorbereitet.

„Besonders die Einsamkeit und die Angst sind für die Menschen, die wegen einer Krankheit im Krankenhaus sein müssen, ein großes Thema“, sagt Waltraud Reichle. Doch sie und Labuhn suchen nicht nur das Gespräch mit den Kranken, sondern auch mit den Mitarbeitern, die am Klinikum Singen aus 50 verschiedenen Nationen stammen. „In dieser Zeit vor Weihnachten fragen sich viele Menschen, was ihnen wirklich wichtig ist“, sagt Waltraud Reichle. Das Geschenk, leben zu dürfen und mit der geschenkten Zeit gut umzugehen, sei das Wichtigste, wenn die Menschen hoffen, wieder gesund zu werden. Auch im Gästebuch, das in der Klinikkapelle ausliegt, können Besucher ihre Wünsche und Ängste formulieren.

Die SÜDKURIER-Adventsserie Mit unserem Singener Adventskalender möchten wir Sie auf die Weihnachtszeit einstimmen. Jeden Tag im Advent erzählen wir im SÜDKURIER eine kleine Geschichte, bei der wir Menschen aus Singen und dem Hegau zu Wort kommen lassen.

„Wir sind sehr dankbar, dass wir diese wunderschöne Klinikkapelle als Rückzugsort haben“, so Reichle. Besonders die aufklappbare Krippe des Bildhauers Michael Steigerwald ist ein Hingucker und fordert die Besucher auf, Platz zu nehmen. Vielleicht ja auf dem eigens geschnitzten Hocker, um sich in dieses friedliche Geschehen hineinzubegeben. „Lassen Sie sich berühren von diesem Gotteslicht, das die Krippe ausstrahlt“, sagt Reichle. Der Künstler hat durch seine besondere Arbeitsweise das Geheimnis der Weihnacht eingefangen, indem er die Figuren in die Lindenholzplatte geschnitzt hat und die Maserung und Struktur des Holzes mit aufgenommen hat.

Eine ganz besondere Weihnachtskrippe

Im Advent stehen auch ein paar kulturelle Höhepunkte auf dem Programm. Am vierten Advent spielt der Posaunenchor der Luthergemeinde ab 11 Uhr Advents- und Weihnachtslieder draußen auf dem Klinikgelände, ebenso kann an diesem Sonntag von 10 bis 12 Uhr am Brunnen vor dem Hauptgebäude das Friedenslicht von Bethlehem abgeholt werden. Das Licht, das in Bethlehem entzündet wird, kommt über Wien nach Deutschland und wird von Pfadfindern als Symbol für den Frieden in Europa und der Welt verteilt. Die Gottesdienste an Weihnachten und Neujahr werden auch in die Krankenzimmer übertragen. Bei den Präsenzveranstaltungen in der Kapelle sind FFP-2-Masken und ein tagesaktueller Schnelltest Voraussetzung.

Und so geht das Programm weiter Am Dienstag, 20. Dezember um 14.30 Uhr findet in der Klinikkapelle erzählt Corina Neumeister unter dem Motto „Sproch isch Homet: Us em Herz g‘sproche“ Nachdenkliches und Heiteres. Gottesdienste über Weihnachten und Neujahr sind an Heiligabend um 16.30 Uhr, am 2. Weihnachtsfeiertag, Silvester und 7. Januar um 9.30 Uhr. Mittagsgebete mit Krankensegen am 20. und 27. Dezember sowie am 3. Januar um 14.30 Uhr, ein Rorategottesdienst am Samstag, 17. Dezember, um 9.30 Uhr. Die Seelsorger sind erreichbar über die Telefonnummer (07731)89-0.

Der „Offene Himmel“ im Monat Dezember unter dem Thema „Warm ums Herz“ wird vom Klinikchor Sisingas unter Leitung von Torsten Heggemann musikalisch umrahmt und von Claudia Graf und Waltraud Reichle geleitet.

Die Sängerinnen und Sänger des Chors „Sisingas“ haben ein abwechslungsreiches Programm einstudiert. | Bild: Leo-Tippbilder

Am 18. Dezember wird es in die Krankenzimmer übertragen und kann auch auf dem YouTube-Kanal der Klinikseelsorge abgerufen werden: http://www.klinikseelsorge-singen.de Aktuelle Infos auch unter http://www.instagram.com/klinikseelsorgesingen