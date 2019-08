von Claudia Renk

Die gute Mischung, auf die die Jury bei der Auswahl der Künstler für das Bildhauersymposium geachtet hat, findet sich auch in der heutigen Folge der Künstlervorstellung wieder: Ein Deutscher, eine Schweizerin und ein Iraner werden ab Montag in St. Blasien eine Woche lang an ihren Skulpturen arbeiten.

Michael Steigerwald | Bild: Carl-Heinz Zitzmann, camera 900.de

Michael Steigerwald ist in St. Blasien kein Unbekannter. Nicht nur, weil er nach 2001, 2003 und 2008 nun zum vierten Mal am Bildhauersymposium teilnimmt. Von ihm stammt auch das Kunstwerk „Die Auferstehung“, das 2001 nach der Sanierung der Friedhofskapelle über deren Eingang angebracht wurde.

Und auch sonst hat der Bildhauer aus Steinach schon einigen Kirchen in der Region zu neuem Glanz verholfen, etwa der Himmelspforte-Kirche in Grenzach-Wylen, für die er einen neuen Altar und weitere Einrichtungsgegenstände schuf. Auch in gleich drei Kirchen in Görwihl sind Werke von ihm zu sehen.

„Zangenbindung“ lautet der Titel der Skulptur, mit der Michael Steigerwald am Bildhauersymposium teilnimmt. | Bild: privat/Michael Steigerwald

Aber Steigerwald, der seit seiner Ausbildung und Meisterprüfung zum Holzbildhauer freischaffend tätig ist, beschäftigt sich nicht nur mit sakralen Themen. „Zangenbindung“ lautet der Titel der Skulptur, mit der er sich für das Symposium 2019 beworben hat. Der Entwurf zeigt eine Zange, die mit einer Art Faden oder Tau umwickelt ist.

„Die Skulptur ist ein Beispiel aus der Serie Bindungsgedanken. In der Skulptur kann der Betrachter einen Blick auf die Beziehung von Mensch und Werkzeug riskieren: Eine Betrachtung zu Konstrukt und Formgebung, die nicht nur den nützlichen Kriterien, sondern auch der Lust an Schönheit folgt – unsere besondere Bindung daran“, schreibt Michael Steigerwald zu seinem Entwurf.

Karin Hofer | Bild: privat/Karin Hofer

Karin Hofer: Zum ersten Mal in St. Blasien dabei ist Karin Hofer aus der Schweiz. Sie ist im Kanton Bern geboren und aufgewachsen. Dort absolvierte sie eine Ausbildung zur Schrift- und Reklamegestalterin. An der Schule für Gestaltung in Bern erarbeitete sie sich die Grundlagen für Farbe und Form, besuchte Kurse wie Aktzeichnen, gegenständliches Zeichnen und das Illustrieren mit dem Menschen.

Außerdem absolvierte sie ein Studium in Körpertherapie. Nachdem sie begonnen hatte, mit der Kettensäge zu arbeiten, schloss sie eine entsprechende Ausbildung an der Bildhauerschule Scuola di Scultura in Peccia an. Seitdem, so schreibt sie über sich selbst, stehe die menschliche Figur im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Derzeit absolviert sie noch ein berufsbegleitendes Studium für Bildhauer, ihre Werke waren schon in zahlreichen Ausstellungen zu sehen.

Karin Hofer aus der Schweiz ist zum ersten Mal in St. Blasien dabei. „Kubusturm mit sitzender Person“ heißt ihre Skulptur. | Bild: privat/Karin Hofer

Ein Mensch darf auch in ihrem Entwurf für das diesjährige Bildhauersymposium nicht fehlen. „Kubusturm mit sitzender Person“ lautet der Titel. „Wer gute Aussicht hat, genießt sie, wer keine hat, sucht sie“, schreibt Karin Hofer dazu. Es liege in der Natur des Menschen, auf Bäume, Hügel, oder Türme zu steigen, vielleicht nicht nur, um sich einen besseren Blick über das Land zu verschaffen, sondern auch, um einen Überblick über das eigene Leben zu bekommen, vermutet sie.

Amin Balaghi Inalou | Bild: privat/Amin Balaghi Inalou

AminBalaghiInalou: Ebenfalls ein neues Gesicht in St. Blasien ist Amin Balaghi Inalou aus dem Iran. Er ist in Shiraz geboren und hat sein Studium in Teheran absolviert. Seit dem Jahr 2000 arbeitet er als freier Künstler. Er unterrichtet an den Kunstakademien in Teheran und Shiraz und saß bereits in den Auswahlkommissionen verschiedener Kunstveranstaltungen. Seine Werke werden im In- und Ausland ausgestellt. Am Bildhauersymposium in St. Blasien wird Amin Balaghi Inalou mit der Skulptur „Anahita“ teilnehmen.

Mit „Anahita“, einer persischen Göttin, beteiligt sich Amin Balaghi Inalou. Bilder: Künstler, Carl-Heinz Zitzmann, camera 900.de | Bild: privat/Amin Balaghi Inalou

„Anahita ist eine der ältesten Göttinnen in Persien. Sie ist die Göttin des Wassers und der Fruchtbarkeit. Aber nach Tausenden von Jahren und infolge von Naturkatastrophen im Iran befindet sie sich jetzt in einem ewigen Kampf gegen die Dürre“, erklärt er zu seinem Entwurf, der eine Frauenfigur zeigt.