Hilzingen vor 3 Stunden

Die große Reise einer kleinen Flamme: Die Pfadfinderschaft Sankt Georg bringt das Friedenslicht aus Bethlehem nach Hilzingen

Vom Heiligen Land nach Hilzingen: Pfadfinder haben sich auf die weite Reise nach Betlehem gemacht, um in der Geburtsgrotte Jesu das Friedenslicht abzuholen. Bevor die Flamme den Hegau erreicht hat, musste sie erst die Stationen Wien und Freiburg durchlaufen. Am Sonntag kam das Friedenslicht dann aber endlich in Hilzingen an.