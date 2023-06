Vorfreude ist bekanntlich die größte Freude. Und in diesem Jahr ist sie größer denn je: Nach drei Jahren Pause kehrt das Singener Stadtfest mit einem bunten Programm zurück. Gefeiert wird das Stadtfest vom 23. bis 25. Juni mit einer breiten kulturellen Vielfalt, wie Wilfried Trah, Vorsitzender von Singen aktiv, beim Pressetermin deutlich machte. „International, integrativ und inklusiv – so geht das Stadtfest nach dem Motto „Gemeinsam Zukunft leben“ an den Start.“

Auf fünf Bühnen und knapp 1000 Fest-Metern werden laut Trah rund 150 Stunden Programm für Groß und Klein in der Singener Innenstadt geboten. Mit 41 regionalen und überregionalen Bands verschiedener Stilrichtungen, sechs DJs und 20 Tanzgruppen sowie 110 Standbetreibern, die zu kulinarischen Genüssen und zum Bummeln einladen, dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein, so Trah. „Die Singener Innenstadt wird an diesen drei Tagen zum lebendigen Treffpunkt werden“, sagte der Vorsitzende von Singen aktiv und lobte das große ehrenamtliche Engagement der rund 1500 Mitwirkenden.

Und auch Oberbürgermeister Bernd Häusler machte deutlich, wie hoch der Aufwand für das große Fest sei und sprach seinen Dank an alle Beteiligten aus. „Das Stadtfest wird von vielen Akteuren mitgetragen, der Aufwand dafür ist enorm. Wir freuen uns, dass das Stadtfest endlich wieder stattfinden kann“, sagte der OB insbesondere im Hinblick darauf, dass es im vergangenen Jahr viel Kritik gab, weil das Stadtfest zum dritten Mal in Folge abgesagt wurde. Die Stadt Singen sowie die beteiligten Akteure hatten auch 2022 der Veranstaltung eine Absage wegen der unsicheren Corona-Lage erteilt. Das kam bei den Bürgern nicht gut an.

International, integrativ und inklusiv

Die Stadt solle sich in all seinen Facetten zeigen, so Trah von Singen aktiv. Die internationale Seite zeige sich etwa bei den kulinarischen Angeboten und dem bunten Bühnenprogramm. Integration finde sich bei den Vereinen, die sich am Stadtfest beteiligen, zum Beispiel bei Insi, erklärte er weiter. Der Verein feiert dieses Jahr zudem seinen fünften Geburtstag. Auch Menschen mit Behinderung sind dieses Jahr wieder mittendrin im Stadtfesttrubel: Die Caritas sei mit 120 Menschen an der Heimat-Bühne vertreten, sagte Martina Kaiser von der Caritas. Wie Trah ergänzte, sei das Stadtfest im Sinne der Inklusion barrierefrei gestaltet.

Startschuss fällt um 16 Uhr

Das Stadtfest wird durch Oberbürgermeister Bernd Häusler und Claudia Kesler-Franzen von Singen aktiv auf der Sparkassen-Bühne in der August-Ruf-Straße offiziell eröffnet. Danach ist bis Mitternacht auf den fünf Bühnen, die über die Innenstadt verteilt sind, Musik und Tanz geboten. Highlights sind unter anderem die Partyband Alarm auf der Sparkassen-Bühne sowie die Hans Wöhrle Combo auf der Heimat-Bühne an seinem neuen Standort in der Erzbergerstraße und die Feuershow auf der Ekkehard-Bühne in der Ekkehardstraße.

Am Samstag gibt es ab 10 Uhr zahlreiche Darbietungen von Vereinen und Bands auf der Sparkassen-, Heimat- und Ekkehard-Bühne sowie auf der Scheffelbühne an der Ecke Scheffelstraße/Hegaustraße. Auf der Scheffel-Lounge an der Ecke Scheffelstraße/Schwarzwaldstraße legen den ganzen Tag DJs auf. Ein Highlight ist der Auftritt der Singener Band Acoustical South auf der Sparkassen-Bühne.

Auch am Sonntag beginnt das Programm um 10 Uhr. Dekan Matthias Zimmermann, Pfarrer Andreas Sturm und Pfarrerin Andrea Fink-Fauser laden um 10.30 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst mit dem Motto „zusammen.feiern.leben“ auf der Sparkassen-Bühne ein. Der Gottesdienst wird musikalisch durch den Caritas-Chor Singen „Um Himmels willen“ begleitet. Höhepunkte an diesem Tag sind die Auftritte von Pirmin Wäldin und Chris Metzger auf der Heimat-Bühne. Das Stadtfest findet um 18 Uhr seinen Abschluss.

Kinder- und Jugendaktionen in der Hadwigstraße

An allen Tagen wird für die kleinen Besucher des Stadtfestes ein vielfältiges Programm geboten: Von 11 bis 17 Uhr kann hier Street-Soccer und andere Großspiele gespielt werden. Auf dem Stadtfestgelände wird es unter anderem eine Rollenrutsche, ein Glücksrad, Schnuppertauchen mit dem Tauchclub Singen, Bungee-Jumping, ein Karussell, Schachspaß mit dem Schachclub Singen sowie ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm auf allen Bühnen geben.

Offenes Gelände erfordert ein funktionierendes Sicherheitskonzept

Damit jeder auf dem Stadtfest ausgelassen feiern könne, sei aber ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept unabdingbar, erklärte Claudia Kessler-Franzen, Geschäftsführerin bei Singen aktiv. Seit zehn Jahren sei in Zusammenarbeit mit der Singener Polizei, der Ortspolizeibehörde, der Feuerwehr Singen, dem ASB Arbeiter Samariter Bund, dem SSK Security Service und der Singener Kriminalprävention ein bewährtes und umfassendes Sicherheitskonzept entwickelt worden, das auch dieses Jahr wieder zum Tragen komme, so Kessler-Franzen.

So werden an allen Tagen Sicherheitsteams unterwegs sein. Die Standbetreiber werden angehalten, den Jugendschutz konsequent anzuwenden. Polizisten des Reviers Singen sowie Jugendschutzstreifen der Singener Kriminalprävention und des Kommunalen Ordnungsdienstes werden ebenfalls unterwegs sein und sich gezielt um den Jugendschutz und um auffällige Personen kümmern. Insbesondere in den Abendstunden zeige die Polizei verstärkt Präsenz, hieß es bei dem Pressetermin.