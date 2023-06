Die Feierlichkeiten zur 1250-Jahr-Feier des Singener Stadtteils stehen vor dem Höhepunkt. Ab Freitag, 16. Juni, feiert der Ort das große Jubiläum mit einem zweiwöchigen Festprogramm auf dem Kirch- und Rathausplatz. Dort wird in der kommenden Woche neben dem Gemeindehaus eine große Bühne aufgebaut, auf der die Vereine, Organisationen und das Kulturforum von Bohlingen dann zu Konzerten, historischen Vorträgen und Kabarett einladen.

„Zum großen Dorfjubiläum werden die Besucher alle Veranstaltungen bei freiem Eintritt erleben können, das ist unser besonderes Geschenk“, so Ortsvorsteher Stefan Dunaiski. | Bild: Braun, Joerg

„Alle Beteiligten aus dem Dorf haben sich seit Wochen intensiv vorbereitet, zum großen Dorfjubiläum werden die Besucher alle Veranstaltungen bei freiem Eintritt erleben können, das ist unser besonderes Geschenk“, sagt Ortsvorsteher Stefan Dunaiski. Los geht es am Freitag, 16. Juni, ab 18 Uhr mit einem Feierabendhock der Guggenmusik Heulüecher und musikalischer Unterhaltung mit der Kapelle Polka Cabana.

Die Kapellle Polka Cabana will zum Dorfjubiläum die Stimmung in Bohlingen zum Kochen bringen. | Bild: Polka Cabana

Am Samstag 17. Juni, stehen zwei Konzerte auf dem Programm, um 19 Uhr das „Musical Herzschlag“ mit der Jugendkantorei Aachtal und um 20 Uhr wird ein Chor mit fast 100 Sängern aus dem Hegau unter der Leitung von Sven Mendel die „Caribbean Mass“ aufführen. Zum Festgottesdienst am Sonntag, 18. Juni, um 9.30 Uhr auf der Festbühne wird der gebürtige Bohlinger Pater Daniel Riedmann die Festpredigt halten. Im Anschluss findet auf dem Kirch- und Rathausplatz ein Tag der Bohlinger Vereine mit zahlreichen Vorführungen und Bewirtung statt. Im Rathaus gibt es Filmvorführungen zur 1200-Jahrfeier vor 50 Jahren, das Dorfmuseum im Dachgeschoss wird geöffnet sein.

Am Mittwoch, 21. Juni, wird es auf der Festbühne ab 17 Uhr verschiedene Aufführungen des Kindergarten und der Grundschule geben, am Samstag, 24. Juni, steigt das große Konzert des Musikvereins um 20 Uhr unter dem Motto „So klingt Bohlingen.“ Eine musikalische Mundart-Veranstaltung steht am Sonntag, 25. Juni, um 19 Uhr auf dem Programm, am Mittwoch, 28. Juni, um 19 Uhr gibt es einen Vortragsabend der Historikerin Angelika Weigand unter dem Titel „Bollinge – Häuser und Menschen.“ Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet das zweitägige Weinfest der Trubehüeterzunft am Freitag, 30. Juni, und am Samstag, 1. Juli.