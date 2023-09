Zwei Personen sind laut Polizei bei einem Unfall am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr am Autobahnkreuz Hegau verletzt worden. Wie es im Polizeibericht heißt, habe ein 37-jähriger Honda-Fahrer hinter einem Lastwagen von der A98 aus Richtung Stockach kommend ebenso wie eine 39-jährige VW-Fahrerin von der A81 kommend in der Überleitung zur Bundesstraße B33 Richtung Konstanz den Fahrstreifen gewechselt, so dass es zur Kollision gekommen ist. Der VW-Fahrerin sei es trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver nicht gelungen, den Zusammenstoß zu verhindern.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Honda laut Polizei gegen die Mittelleitplanke und anschließend über die linke und mittlere Fahrbahn hinweg gegen den Anhänger des Lastwagens, ehe der Wagen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam.

Sowohl der Honda-Fahrer als auch die VW-Fahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen und mussten zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Lasters blieb laut Polizei unverletzt. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste.