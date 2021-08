In der Südstadt sind Polizeibeamte an Mittwoch bei einer Routinekontrolle auf ein abgestelltes Motorrad mit einem ungültigen Kennzeichen gestoßen. Das Bike der Marke Suzuki fiel den Beamten auf einem Anwohnerparkplatz in der Steißlinger Straße auf, da das Kennzeichen ohne Plaketten versehen war und auch die Beschriftung ungewöhnlich ausgesehen habe.

Die Zulassungsstelle habe – wie es im Polizeibericht heißt – bei der Überprüfung bestätigt, dass das angebrachte Kennzeichen derzeit nicht ausgegeben ist. Bei der Überprüfung der Fahrgestellnummer des Zweirades kam laut Polizei heraus, dass das Motorrad seit 2017 mit einem anderen Kennzeichen des Rhein-Erft-Kreises zugelassen war.

Die weiteren Ermittlungen führten bald zum Eigentümer. Gegen den 24-jährigen Besitzer des Fahrzeugs werde nun wegen Kennzeichenmissbrauch und Verdacht der Urkundenfälschung ermittelt.