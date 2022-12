Er hatte den perfekten Geschmack

Erst war er der sympathische junge Koch, dann der Buhmann, dann der Gewinner: Sebastian Kopitzki vom Gasthaus Kreuz in Singen erlebte dieses Jahr im Sommer ein Wechselbad der Gefühle. Er ging als Gewinner der Kochsendung „Mein Lokal, dein Lokal“, die eine Woche lang das beste Restaurant in der Bodenseeregion gesucht hatte. Kopitzki war nicht der Einzige, der aus dem Hegau an der TV-Sendung teilnahm: Denn mit Federica Fele-Schartner vom Gasthaus Sternen in Bohlingen war eine zweite Gastronomin aus Singen dabei. Hier gibt es den Bericht zum Nachlesen.

Seit diesem Sommer haben Sarah und André Wentzel Drillinge. Hier hält Sarah Wentzel ihren Sohn Oscar und ihr Mann hat die Eineiigen Zwillinge Leni und Marie auf dem Arm. | Bild: Paulina Daiber

Drei auf einen Streich

Es war eine Mischung aus großer Freude und Schock: Die Familie von Sarah und André Wentzel ist im Juli auf einen Schlag gleich mehr als das Doppelte angewachsen: Denn die beiden Singener sind Eltern von Drillingen. Leni, Marie und Oscar erblickten das Licht der Welt im Singener Krankenhaus und sind seitdem der ganze Stolz der jungen Familie. „Für ein Kind kann dir jeder Tipps geben. Bei drei hat fast niemand einen Rat“, sagte Sarah Wentzel wenige Wochen nach der Geburt im SÜDKURIER. Hier geht es zum Bericht.

Unübersehbar wirbt die Deutsche Post vor dem Büsinger Rathaus mit einem großen Werbebanner um Zusteller. Im Dorf blieben die Briefe teilweise über Wochen liegen, weil eine Postbotin fehlte. Das Problem hatten auch viele Hegaugemeinden. | Bild: Trautmann, Gudrun

Wenn der Postbote gar nicht klingelt

Es war ein Daueraufregerthema in diesem Jahr: das Chaos bei der Post. Im kompletten Hegau sind Briefe gar nicht angekommen oder total verspätet und dann zumeist auf einem Haufen. Den Hegauer Bürgermeistern ist in dieser Sache irgendwann die Hutschnur geplatzt. Mit einem Brandbrief an die Post haben sie ihrem Unmut Luft gemacht. Denn kurzzeitig stand auf einmal die Bürgermeisterwahl in Öhningen auf der Kippe. So lief der Postwahnsinn ab.

Mireille Kuitert ist ein kleines Wunder, denn sie kam mit nur 272 Gramm im Singener Hegau-Bodensee-Klinikum zur Welt. Die Eltern haben ihre ersten Monate dokumentiert. | Bild: Peter Kuitert

So früh war noch niemand dran

Mireille hatte keinen leichten Start: Sie wurde im August 2021 in der 25. Woche mit 272 Gramm geboren – das ist kaum mehr als eine Packung Butter. Sie kam ganze 105 Tage zu früh zur Welt. „Die kleine Mireille ist in der 15-jährigen Geschichte des Singener Perinatalzentrums das bislang kleinste versorgte Frühchen und gehört zu den kleinsten Frühgeborenen europaweit, die überlebt haben“, teilte das Hegau-Bodensee-Klinikum kurz nach der Geburt mit. Hier schildern die Eltern den mühsamen Weg ins Leben ihres Wunderkindes.

Jürgen Lais war bei der Hitzefahrt der Deutschen Bahn bei 35 Grad in Singen dabei. | Bild: Arndt, Isabelle

Pannenfahrt bei 35 Grad

In diesem Sommer mit der Deutschen Bahn fahren, war nicht immer die beste Idee: Im brennendheißen Sommer 2022 saßen mehrere Bahnreisende über Stunden in einem Zug fest. Wegen einer Panne ging es für Fahrgäste im Intercity von Singen nach Stuttgart nicht weiter. An der Landesgartenschau war Schluss – ohne Wasser, Licht und Belüftung. Wäre das nicht schön ärgerlich genug: Es war der bis dahin heißeste Tag des Jahres mit 35 Grad. Einer der Fahrgäste war Jürgen Lais aus Konstanz, der sich im SÜDKURIER-Bericht an die Hitzefahrt erinnerte.

Die Bodensee-Boys sind wieder im Fernsehen: Sascha Bohner (rechts) und Dennis Lucas machen bei der zweiten Staffel von „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ auf RTL 2 mit. | Bild: Matthias Güntert

Sie campen schon wieder

Sie haben es 2021 getan und 2022 schon wieder: Die Bodensee-Boys, auch besser bekannt als Sascha Bohner und Dennis Lucas sind erneut für eine Fernsehsendung nach Italien campen gegangen. Die beiden Kumpel aus der Hohentwiel-Stadt gehören damit bei der TV-Sendung „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ quasi zum Inventar – Fortsetzung sehr, sehr wahrscheinlich. Kleiner Tipp: Einer von ihnen ist auch ein Sänger und strebt eine Ballermann-Karriere an. Hier können Sie die beiden Singener kennenlernen, sollten Sie die Sendung verpasst haben.

Der SÜDKURIER hat in diesem Jahr den Biercheck in der Innenstadt gewagt. So teuer ist das Bier in Singen. | Bild: dpa/Roland Weihrauch

Wahnsinn! Über fünf Euro für ein Pils

Preissteigerungen und alles wird teurer – auch des Deutschen wohl liebstes Genussmittel: das Bier. Wie teuer ist denn eine Halbe in Singen? Diese Frage hat der SÜDKURIER mit einem Biercheck in der Innenstadt beantwortet. So viel sei vorab verraten: Dort werden mitunter Preise aufgerufen, die in einer Liga mit dem Radolfzeller oder Konstanzer Seeufer sind. Die teuerste Halbe kostete über fünf Euro. Hier geht es zum Sommer Biercheck.

Über das diesjährige Neujahrsbaby im Landkreis Konstanz freuten sich (v.l.n.r.): Hebamme Petra Heidt, Mutter Fabienne Jäck-Frütsche, Melissa Frütsche, Vater Steffen Frütsche, Hebamme Heike Rossatti und Stationsleitung der Mutter-Kind-Einheit Valeria Aulisio. | Bild: Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz

Das Neujahrsbaby kommt aus Rielasingen

Herzlich willkommen im Leben hieß es am Neujahrstag für die kleine Melissa Johanna Frütsche aus Rielasingen. Sie war das Neujahrsbaby, das am 1. Januar 2022 um 7.52 Uhr das Licht der Welt erblickte. Der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz verzeichnete nach eigenen Angaben im Jahr 2021 insgesamt 2665 Geburten, davon 1584 im Klinikum Singen und 1081 im Klinikum Konstanz.

Lothar Pallaske, einer der Geschäftsführer des Berolino, musste 2022 den Hallenspielplatz nach über 15 Jahren verkaufen. | Bild: Weiß, Jacqueline

Neueröffnungen und Geschäftsaufgaben

Geschäftseröffnungen aber auch Schließungen gab es 2022 viele. Ein paar von ihnen sind bei unseren Lesern auf besonderes Interesse gestoßen, so etwa der Flippend Fun Park in Singen. Unternehmer Daniel Haymann hat es gewagt und den kleinen Freizeitpark etabliert. Weniger gut erging es dem Berolino in Steißlingen: Der Hallenspielplatz musste an Pfingsten nach 15 Jahren schließen. Der Grund: massiver Personalmangel. Hier geht es zum Bericht.

So sah die Wohnung aus, die Jürgen Gruber einer Familie in Engen vermietet hat. Wegen Eigenbedarf habe er sie nicht gekündigt, sondern nach Problemen. | Bild: FOTO WOEHRSTEIN

Vermieterstreit Engen

Erst machten sie große Vorwürfe, dann wollten sie das Geschehen nicht mehr kommentieren: Eine Familie in Engen sorgte im Sommer für Aufsehen, weil sie nach einer Zwangsräumung in der Notunterkunft landete und dort so gar nicht zufrieden war. Es ging um die Frage, welcher Wohnraum wem zur Verfügung gestellt wird und welche Ausstattung eine Notunterkunft bieten muss. Dabei haben wir erfahren: Eine gute Internetverbindung gilt offenbar nicht als lebensnotwendig. Doch der Vorwurf, dass Geflüchtete vorgezogen werden, stimmte nicht. Schließlich meldete sich der ehemalige Vermieter, um klar zu stellen: Ganz so harmlos seien seine ehemaligen Mieter nicht. Hier geht es zum Bericht.