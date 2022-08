Singen vor 1 Stunde

5,30 Euro für ein Pils: Darum kostet in Singen die Halbe mehr als im Biergarten mit Seeblick

Nicht nur Gas und Strom werden teurer, sondern auch das Bier. Und die Preise für eine Halbe in der Singener Innenstadt stehen denen in Lokalen mit Seenähe in nichts nach. Eine Spurensuche in der Halbliterklasse.