Das neue Projekt „Leselust“ des Vereins Kinderchancen entpuppt sich schon nach kurzer Zeit als Renner. Zur vierten Lesung, die kürzlich im Südstadttreff stattfand, waren wieder fast 30 Kinder gekommen. Die Autorin Ina Brandt zog die jungen Zuhörer mit ihrer Lesung „Eulenzauber“ in ihren Bann.

Seit Oktober läuft das Projekt in Kooperation mit der Buchhandlung Lesefutter, dem Verein Kinderchancen und der Singener Tafel im Südstadtreff. Udo Engelhardt, Vorsitzender der Tafel und auch stellvertretender Vorsitzender beim Verein Kinderchancen, hatte über den Bundesverband der Tafeln Fördergelder in Höhe von rund 13.000 Euro für die Laufzeit von einem Jahr generiert. „Wir haben schon davor mit Buchhändlerin Wiltrud Hensler gesprochen. Sie kümmert sich um die Autoren und organisiert das Programm“, erzählt Engelhardt.

Spenden für Kinderchancen Der Verein Kinderchancen freut sich auch noch über eine Spendenaktion von Petra Güss aus Volkertshausen. Sie hatte vor Weihnachten 1034 Euro für Kinderchancen gesammelt. Das Geld hatte sie über das Herstellen von kleinen Drahtengeln, die sie dann bei verschiedenen Veranstaltungen, bei Freunden, Kollegen und in mehreren Geschäften zum Kauf anbieten konnte, zusammen bekommen. Das Geld will Kinderchancen für das „gesunde Frühstück“ einsetzen. Der Verein freut sich über Spenden auf das Konto von Kinderchancen Singen e.V. bei der Volksbank eG, IBAN: DE86664900000038003801, BIC: GENODE61OG1

Der Verein Kinderchancen erhielt kurz vor Weihnachten von Petra Güss (Zweite von links) eine Spende in Höhe von 1034 Euro. Mit im Bild auch Beate Grundmüller von der „Tafel für Tiere“ (links), die ebenfalls 1034 Euro erhielt sowie Martina Kaiser und Udo Engelhardt von Kinderchancen Singen. | Bild: Kinderchancen Singen

Mit ehrenamtlichen Helfern werden die Veranstaltungen nun seit Oktober alle 14 Tage freitagnachmittags im Südstadttreff angeboten. Die erste Lesung im Oktober hatte Oberbürgermeister Bernd Häusler übernommen und aus einem Buch der Kinderbuchreihe „Rotzhase und Schnarchnase“ vorgelesen. Immer wieder werden auch Laien ehrenamtlich bei den Veranstaltungen vorlesen.

Doch es sind auch zahlreiche professionelle Kinderbuchautoren, die Wiltrud Hensler nach Singen holt. Sie hat über den Friedrich-Bödecker-Kreis eine weitere Spende in Höhe von 1250 Euro bekommen. Damit können Honorare für fünf Lesungen mit je 250 Euro finanziert werden. „Es macht mir einen Heidenspaß, bei diesem Projekt dabei zu sein“, sagt Wiltrud Hensler.

Projekt soll in Zukunft fortgeführt werden

Udo Engelhardt und die Geschäftsführerin von Kinderchancen, Martina Kaiser wünschen sich, dass das Projekt auch nach dem ersten Jahr weiter geführt werden kann. „Ich denke, da werden wir Wege finden“, ist Engelhardt zuversichtlich.

Im Rahmen der Lesung wird den Gästen anschließend noch ein kleiner Imbiss serviert, der von den Tafel-Mitarbeitern vorbereitet wird. Die Lesungen sind für Kinder im Alter von fünf bis 15 Jahren gedacht. Alle jungen Zuhörer, die eine Ki-Ju-Karte haben, erhalten nach der Veranstaltung einen Büchergutschein im Wert von 5 Euro, der in der Buchhandlung Lesefutter in der Hadwigstraße 4 in Singen eingelöst werden kann.

Um das Lesen noch mehr zu fördern, erhalten Kinder von Tafel-Kunden zu ihrem Geburtstag einen Büchergutschein im Wert von 20 Euro, der bei der Tafel-Wegweiserin abgeholt werden kann.

Weitere Termine mit Thema tierische Ermittler

Die nächste Autorenlesung findet am Freitag, 10. Februar um 15 Uhr mit Sue Glanzner statt. Sie liest Geschichten von ihren Kinderzimmerhelden Anna Apfelkuchen, Käpt‘n Pillow und Kalle Komet. Die Veranstaltungen sind immer um 15 Uhr im Südstadttreff in der Berliner Straße 8 in der Südstadt. Weitere Veranstaltungen im ersten Quartal: Eva-Maria Lahmer liest am 24. Februar und Marcel Da Rin am 10. März sowie Fritz Fassbinder am 24. März. Der Autor Fritz Fassbinder wird auch erzählen, wie Polizeihunde ausgebildet werden.

Mehr Informationen über den Verein im Internet unter: www.kinderchancen-singen.de