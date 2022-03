„Was reimt sich auf Schuh?“, will Heike Brückner von ihren Schülern wissen. Sofort lässt Erika die Fliegenklatsche auf die Karte mit der Kuh darauf sausen. Heike Brückner nickt anerkennend und ruft das nächste Wort aus. Was sich nach einem Kinderspiel anhört, ist ein effektives Training für Kinder mit Sprachproblemen. Denn Heike Brückner ist an der Singener Bruderhofschule seit Oktober 2021 für die Sprachförderung zuständig.

Heike Brückner beim Vorbereiten einer Stunde zur Sprachförderung. | Bild: Tesche, Sabine

Laut Informationen der Stadtverwaltung Singen leben aktuell mehr als 13.000 Einwohner in Singen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von fast einem Drittel. Daher leisten die Schulen eine enorme Integrationsarbeit. „Die Sprache ist das A und O, wenn es um Integration geht. Ohne Sprache geht es nicht“, ist sich Heike Brückner sicher. Jeden Freitag kümmert sie sich um die Sprachförderung an der Bruderhofschule, 45 Minuten lang wird mit sechs Kindern aus der ersten und der zweiten Klasse gelernt. Das geschieht spielerisch, etwa mit einem Wortmemory mit Hilfe der Sprechhexen-Reime. „Wir arbeiten zuerst am Wortschatz“, sagt Brückner.

Wie erfolgreich Schüler im Leben sind, hängt laut Bildungsbericht des Landes Baden-Württemberg zu einem großen Teil vom Bildungsstand der Eltern und deren wirtschaftliche Situation ab. Diese sind bei Einwandererfamilien oft ungünstiger als bei deutschen. Kinder aus Akademikerfamilien hätten laut Bildungsbericht im Südwesten deutlich bessere Chancen als Kinder aus Arbeiterfamilien oder von Arbeitslosen.

Daheim wird oft nicht Deutsch gesprochen

Heike Brückner weist aber noch auf einen anderen Umstand hin: „Viele Kinder sprechen daheim ausschließlich in ihrer Muttersprache, da ihre Eltern gar kein Deutsch können.“ Wenn das Kind dann in die Schule komme, sei es ohne Deutsch schwierig, sich am Schulalltag zu beteiligen. Deshalb rät Brücker: „Kinder sollten daheim neben der Muttersprache auf jeden Fall auch Deutsch sprechen.“ Ein Stück weit mache sie dafür auch die Eltern verantwortlich. „Viele Kinder sind bei uns in der Ganztagesbetreuung, damit wir den Kindern in einem alltäglichen Sprachbad die deutsche Sprache neben dem Lernen in der Klasse auch in den verschiedenen AGs sowie beim gemeinsamen Spiel vermitteln“, sagt Heike Brückner.

Aufgrund der sprachlichen Barrieren sei es auch für die Eltern oft schwierig, ihre Kinder beim Lernen zu unterstützen und beim Leben mit der deutschen Kultur zu begleiten. Bürgermeisterin Ute Seifried ergänzt auf Nachfrage des SÜDKURIER: „Die Unterstützung der Sprachentwicklung und die sprachliche Bildung ist für alle Kinder wichtig, da wir uns die Welt über Sprache erschließen.“

Laut Seifried gebe es in Singen an der Hardt- und der Bruderhofschule insgesamt drei Grundschulförderklassen, die neben anderen Entwicklungsthemen auch Sprachförderung umsetzen würden. Zudem gebe es noch 13 Vorbereitungsklassen an den Singener Schulen, die laut Seifried aber keine Sprachförderung im klassischen Sinn, sondern das grundsätzliche Erlernen der deutschen Sprache zum Ziel hätten. „Dort werden alle Kinder unterrichtet, die erst seit Kurzem in Deutschland sind und die Sprache erst noch lernen müssen“, schildert sie.

In der Schule darf man Fehler machen

Heike Brückner macht ihre Aufgabe gerne. Sie arbeite am liebsten mit Kindern. Was sie aber gar nicht mag: Manche Menschen würden denken, dass Kinder in der Sprachförderung weniger intelligent als andere Kinder seien. „Das stimmt nicht“, betont sie. Sie habe viele Kinder, die sich schwer mit Deutsch tun, aber dennoch sehr gute Schüler seien. Einer ihrer Ansätze sei etwa, den Kindern Mut zuzureden und ihr Selbstvertrauen zu fördern und zu bestärken: „Ich sage ihnen immer: Getraut Euch! Ihr seid in der Schule, da darf man Fehler machen.“