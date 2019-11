Es wird weihnachtlich in der Südstadt: Neue Sterne und zum dritten Mal ein kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Siedlergemeinschaft haben Christian Siebold, Dirk Oehle und Erwin Gräble angekündigt. Christian Siebold ist Vorsitzender der Siedler und informierte mit Dirk Oehle, Vorsitzender der IG Singen Süd, sowie Erwin Gräble von der Thüga Energie Netze darüber, was in der Südstadt geplant ist.

Kinder singen und der Nikolaus kommt vorbei

„Wir laden die Bewohner der Südstadt und alle Interessierten ein, am Freitag beim Siedlerheim vorbeizuschauen“, sagte Christian Siebold. Von 17 bis 20 Uhr dauert der „kleine, andere Weihnachtsmarkt„, wie es auf dem Flyer formuliert ist. „Unsere Damenriege bietet an ihrem Stand selbstgestrickte Socken, an den acht Ständen sind weitere schöne Dinge im Angebot“, so Siebold. Kulinarisch werden Kinderpunsch, Glühwein, Kürbissuppe, Kalbsbratwürste und Waffeln angeboten, die Schüler der Hebelschule backen werden. Die Kinder des Familienzentrums Nikolaus werden einige Lieder singen. Außerdem wird der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht vorbeischauen.

Aus anfangs 55 Sternen werden 117

Immer größere Kreise zieht inzwischen die Weihnachtsbeleuchtung in der Südstadt. Was vor 18 Jahren mit zunächst 55 Sternen begonnen hat, hat die IG Süd immer mehr aufgestockt. Inzwischen hängen in der Adventszeit 117 Sterne, neun neue Sterne kommen dieses Jahr hinzu, wie Erwin Gräble berichtete. Die neuen Sterne werden an der Steißlinger Straße ab dem Kreisel bis zur Bäckerei hängen. Ein Thüga-Mitarbeiter hängt sie in diesen Tagen auf. „Ohne die Unterstützung der Thüga ginge es nicht“, dankte Dirk Oehle. Mittlerweile sind die Lämpchen auch auf LED umgerüstet, sagte Gräble.

Mit im Boot sind am Freitag neben der Siedlergemeinschaft wieder die Johann-Peter-Hebelschule, die St. Nikolaus Kindertagesstätte mit Familienzentrum, die IG Süd, der Verein Kinderchancen, der Förderverein der Neu-Böhringer, der Verein Kinderchancen, der CVJM, die Unverpackt-Initiative, ZWAR-Singen-Süd, InSi und die Initiative „Stark im Süden“.

