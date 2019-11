Ein SÜDKURIER-Überblick auf die verlockenden Angebote in vielen Orten während der Adventszeit

In den Supermärkten liegen wieder Lebkuchen, Dominosteine, Spekulatius und andere Köstlichkeiten. Dick eingemummelt werden winterliche Temperaturen erträglich und Glühweinduft liegt in der Luft, wenn in der Adventszeit die Weihnachtsmärkte öffnen