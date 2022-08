Wer hätte das gedacht! Alexander Stenzel, Inhaber der Solarfähre „Insel Reichenau“, kann am Montag, 22. August, wieder die Leinen los machen. Dabei hatte er die Saison 2022 wegen des Niedrigwassers schon für beendet erklärt.

Kreis Konstanz Regen, Regen und nochmals Regen – schon können die Schiffsbetriebe wieder alle Landestellen bedienen Das könnte Sie auch interessieren

Doch die ergiebigen Regenfälle der vergangenen Tage über dem Bodensee und seinen Zuflüssen haben die Lage überraschend geändert. Der Pegel Konstanz stieg innerhalb von nur drei Tagen um fast 30 Zentimeter. Am Sonntag, 21. August, 13 Uhr, stand er bei 3,32 Meter. Am Donnerstagmittag waren es nur 3,03 Meter gewesen.

Die Solarfähre in ihrem Becken auf Reichenauer Seite – auch dort war das Wasser Anfang August zu niedrig geworden. | Bild: Alexander Stenzel

Stenzels Fähre braucht einen Pegelstand von mindestens 3,20 Meter, damit die Zustiegsrampe zwischen Anlegestellen und seinem Solarboot nicht zu steil für die Passagiere wird. Viel Wasser ist aber auch jetzt noch nicht im See. Zum Vergleich: Am 21. August 2021 wurden am Pegel Konstanz 4,39 Meter gemessen.

„Mit einem derart sprunghaften Anstieg haben wir nicht mehr gerechnet. Umso mehr freuen wir uns, die letzte Augustwoche auf dem Untersee zu verbringen“, sagte Stenzel. Das Wasser reiche voraussichtlich für einen problemlosen Fährbetrieb bis kommenden Sonntag, 28. August. „Wir bleiben auf Abruf“, so der Solarkapitän. Die Fähre verkehrt täglich von 10.28 Uhr (ab Reichenau) bis (17.30 Uhr) ab Mannenbach.