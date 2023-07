Immer wieder mal was Neues. Das dachte sich auch die Narrizella Ratoldi und hat für den diesjährigen Zunfthaussommer ein paar neue Formate im Programm. Eines der Höhepunkte wird eine Rockabilly-Party am Freitag, 18. August sein. Für die Planung hat sich der Narrizella-Vorstand externe Hilfe besorgt: Tobias Bauer, auch als DJ Elwood bekannt, ist seit mehreren Jahrzehnten in der Rockabilly-Szene unterwegs und hat auch schon auf diversen Festivals und Veranstaltungen aufgelegt.

Rockabilly-Band im Zunfthaus

Und er hat für die Party einen namhaften Künstler verpflichten können: Der französische Sänger Jake Calypso & his Red Hot wird im Zunfthais für Stimmung sorgen. Ein bisschen Bezug zur Region hat der Musiker: Seine Frau stammt aus Gundholzen. „Jake Calypso befindet sich auf Tour und fährt extra für diesen Auftritt nach Radolfzell“, berichtet Tobias Bauer.

Online-Vorverkauf Für alle Veranstaltungen des Zunfthaussommers der Narrizella gibt es in diesem Jahr auch einen Online-Vorverkauf. Karten gibt es hier. Doch wird es auch die bewährte Rote Tonne zur Marktzeit geben, an der die Karten ganz analog erworben werden können. Diese kosten für Rapp & Friends, Samstag, 5. August, 18 Euro, inklusive einem Glas Sekt, für Astor und Bausch, am Freitag, 11. August, 18 Euro, inklusive einem Glas Sekt, der Eintritt für die Rockabilly Party mit Jake Calypso & his Red Hot, Freitag, 18. August, kostet das Ticket 18 Euro, mit dem Begrüßungssekt und der Kiez-Abend „Narrizella trifft St. Pauli“ am Freitag, 25. August, kostet 8 Euro, zur Begrüßung gibt es einen Kümmerling. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Die Silent-Party, am Samstag, 26. August, beginnt um 19.30 Uhr und der Eintritt kostet 6 Euro.

Konzert und DJs an einem Abend

Zunfthau-Besucher können sich also nicht nur auf das Konzert freuen, sondern auch auf die Möglichkeit zu tanzen. Denn es werden auch zwei DJs auflegen, zum einen DJ Elwood selbst und dann noch der Schweizer DJ Boogie Balou. Der Parkettboden im oberen Bereich sei prädestiniert für eine Rockabilly-Party. Wer nun aber Sorge hat, dass er nichts zum Anziehen für so einen Anlass findet, den kann Szene-Experte Bauer beruhigen: „Das ist kein Kostümfest.“ Jeder solle das anziehen, in dem er sich wohl fühle.

Tobias Bauer wird auch noch bei einem weiteren Zunfthaussommer-Abend beteiligt sein. Nämlich beim großen Finale am Freitag, 25. August. Dann heißt es: Die Narrizella Ratoldi trifft St. Pauli. Nachdem in den vergangenen Jahren viel durch Europa gereist wurde, geht es jetzt auf den sündigen Kiez Hamburgs. Aber weniger klischeehaft als man es aus dem Fernsehen kennt. Ein paar Reeperbahn-Experten, die dort regelmäßig zu Gast sind, werden spannende und authentische Geschichten über diesen mit Legenden behafteten Stadtteil zum Besten geben.

Musik gibt es wieder von Tobias Bauer. Aber nicht als DJ, sondern er wird die Silbersack-Jukebox bedienen und alle Hörerwünsche erfüllen. Kulinarisch wird es auch typisch St. Pauli: Fischbrötchen und Astra-Bier, dazu gibt es Mexikaner, einen scharfen Tomaten-Schnaps, und Kümmerling.

Es gibt auch wieder Mundart-Comedy

Doch denkt die Narrizella auch an ihre Klassiker. So machen Rapp & Friends den Auftakt am Samstag, 5. August. Zu den Freunden von Lothar Rapp gehören unter anderem Benni Bromma und die Seefunkgruppe. Am Freitag, 11. August, werden Astor und Bausch, bestens bekannt von der Konstanzer Konzilfasnacht, im Zunfthaus für Stimmung sorgen. Und auch die Narrizella-Jugend, die Ellipse, lädt wieder zu ihrer Silent-Party ein. dabei bekommt jeder Gast Kopfhörer und kann zwischen mehreren DJs entscheiden, zu welcher Musik er an dem Abend tanzen möchte.

Und wie immer wird es an den Samstagen nach dem Zunfthaussommer-Freitag – nur der Termin mit Rapp & Friends findet ausnahmsweise am Samstag statt, der Narrizella-Frühschoppen statt. Los geht es mit den BrazzerZ aus Böhringen am 5. August. Am 12. August unterhalten die Schlossbergmusikanten aus Güttingen die Gäste vor dem Zunfthaus, am 19. August spielt die hauseigene Narrenmusik auf. Und am 26. August tritt die Blaskapelle Schutzblech auf.

Verabschieden müssen sich Radolfzeller aber vom Zunfthaus-Eck. Dieses wird ein letztes Mal am Hausherrenfest geöffnet haben, am Freitag, 14. Juli, von 17 Uhr bis 22 Uhr und Samstag, 15. Juli, von 11 bis 14 Uhr. Mit dem Zunfthaus-Eck haben die Narrizella ihr Pensum an von der Stadt genehmigten Vereinsveranstaltungen ausgeschöpft, erklärt Narrizella-Präsident Martin Schäuble. Aus diesem Grund wird das Zunfthaus-Eck in diesem Sommer nicht weiter öffnen. Außerdem brauche man die Räume für den Zunfthaussommer.