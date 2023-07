Radolfzell/Höri vor 49 Minuten

50 Einsätze in einer Nacht: Unwetter hinterlässt Schäden in Radolfzell und auf der Höri

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein heftiges Unwetter die Feuerwehren in Radolfzell und auf der Höri beschäftigt. Diese hatten bis in die frühen Morgenstunden und auch am Mittwoch viel zu tun.