Die Idee entstand aus einem Gefühl heraus. Dem Gefühl, dass wenn die Weinstube Baum endgültig schließt, etwas wichtiges in Radolfzell fehlen wird. Ein Stück Alt-Radolfzell stirbt. „Der Baum war für viele Radolfzeller das zweite Wohnzimmer, nun ist es einfach so weg“, sagt Martin Schäuble, Präsident der Narrizella Ratoldi und Baum-Stammgast. Zusammen mit Peter Zabel und Urban Baum kam dann an einem Abend die Idee auf, doch selbst für eine Alternative zu sorgen. Und schon war es geboren: das Zunfthaus Eck.

Gelungene Premiere

Premiere feierte die Weinstube der Narrizella am vergangenen Wochenende. „Freitags war es richtig gut besucht“, berichtet Schäuble. Der Plan, nach dem Ende des Scharfen Ecks, ein neues Eck zu schaffen, an dem Radolfzellerinnen und Radolfzeller eine Weinschorle schlotze können, wie es so schön heißt, sei aufgegangen. Schließlich hätten auch beim Baum die Radolfzeller und die Kurgäste die einzigartige Atmosphäre ausgemacht.

Obwohl die Narrizella noch nicht groß Werbung gemacht hatten, sei der Auftakt geglückt so Schäuble. Man habe richtig gemerkt, wie froh die Gäste waren, dass es eine Alternative gibt. Man habe extra gewartet, bis der Baum offiziell seine Türen geschlossen hat, bevor man die Weinbar der Narrenzunft in den sozialen Medien publik gemacht habe. Und der Baum schenkte an Pfingsten seine letzten Getränke aus. Allerdings wird das Zunfthaus Eck keine neue Dauereinrichtung in der Kaufhausstraße. Doch die nächsten Wochen seien schon mal fix.

Die nächsten beiden Wochenenden sind fix

Weiter geht es am Zunfthaus Eck am Freitag, 9. Juni, von 17 Uhr bis 22 Uhr und am Samstag, 10. Juni, von 11 Uhr bis 14 Uhr. Auch am 16. und 17. Juni wird das Zunfthaus Eck geöffnet haben. Am Wochenende des 24. Juni bleibt die Weinbar der Narrizella geschlossen. An diesem Samstag feiert die Froschenzunft ab 11 Uhr ihr Sommerfest am Untertorplatz. Und sobald es ab dem 22. Juni donnerstags mit den Abendmärkten losgehe, wolle man ohnehin die Öffnungszeiten des Zunfthaus Ecks neu überlegen, so der Zunft-Präsident.