von Gerald Jarausch

140 Personen folgten am Freitag dem Aufruf zur Blutspende in Untersee-Sporthalle. Auf dem Foto lässt sich gerade FC 03-Vorstand Oliver Preiser Blut abnehmen. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren die Radolfzeller Narren zur Blutspendeaktion aufgerufen haben, sind die Sportler der Vereine FC 03 Radolfzell und HSC Radolfzell nun zu einer ähnlichen Aktion zusammen gekommen.

In der Untersee-Sporthalle spendeten sie am Freitag rund 70 Liter der kostbaren Flüssigkeit. 140 Menschen hatten sich nach dem Aufruf der beiden Vereine binnen kürzester Zeit gemeldet, um an der Blutspende teilzunehmen: „Wir hatten zunächst 120 Plätze und die waren ruckzuck vergeben. Auch die weiteren 20 Plätze waren innerhalb weniger Stunden vergeben“, berichtete Mareike Schmidt vom HSC Radolfzell. Insgesamt waren zehn Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes und rund 20 Helfer der Vereine am Freitag aktiv.

Für das Spenden des halben Liter Blutes benötigt man rund eine Stunde Zeit. Denn in Zeiten von Corona müssen nicht nur alle gesundheitlichen Daten genau aufgenommen werden, es können auch nur weniger Menschen als normalerweise zum Spenden gleichzeitig antreten.