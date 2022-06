Die Idee zu ihrer Felder-Tour hatten die Geschwister Julia Kerber und Martin Joos sowie Jürgen Blum und Susanne Eisele als kreatives Team des Camping- und Ferienparks Orsingen schon im Frühling 2021. An mehreren unterschiedlichen Stationen wollten sie Einheimische und Besucher über die landwirtschaftliche Nutzung, die jeweiligen Erzeugnisse und deren Verarbeitung informieren und dabei zeigen, wie schön die Landschaft in und um Orsingen herum und durch die Felder ist.

Doch so schnell wie gedacht verlief die Umsetzung nicht. Vieles musste geplant und organisiert werden. Jetzt stehen neun Schautafeln über eine Distanz von knapp sechs Kilometern. Sie vermitteln in deutscher und englischer Sprache Wissen und schärfen im besten Fall das Bewusstsein für die regionale Landwirtschaft. Start und Ziel ist beim Camping- und Ferienpark.

Orsingen-Nenzingen Darum hören die Betreiber des Gasthauses Hecht nach 25 Jahren schweren Herzens auf Das könnte Sie auch interessieren

Viele Familienmitglieder sind beteiligt

Martin Joos erzählt: „Die Strecke haben wir uns anhand der Felder überlegt. Sie wird im nächsten Jahr anders sein, weil da, wo heute Weizen wächst, im nächsten Jahr etwas anderes angebaut wird.“ Hinter den Schildern steckt viel Arbeit. Julia Kerber hat sie gestaltet und Simone Stickel hat die Texte ins Englische übersetzt, bevor Cousin Christoph Joos sie produziert hat.

Wochenende Gehölz fürs Gewissen: Was bringen Waldaktien für den Umweltschutz? Das könnte Sie auch interessieren

Familie und Freunde haben schließlich beim Aufstellen der Schilder geholfen und ausprobiert, wie lange man insgesamt unterwegs ist und wie weit die Wege sind. Schließlich wurden Faltblätter mit der Streckenführung gedruckt.

Wo es die Flyer mit Routenplan gibt

Der Flyer sei nötig – denn darauf seien die große Route und eine kleinere Variante gut beschrieben, sagen die Initiatoren. Aktuell liegen die Faltblätter bei Lindenwirts im Milchhäusle, am Camping- und Ferienpark Orsingen und im Amt für Landwirtschaft in Stockach aus. Weitere Auslegestellen sollen in Bälde folgen.

Die neun Stationen Los geht es beim Camping- und Ferienpark. An Station zwei befindet sich eine Blühfläche mit Wildblumen und vielen Insekten. Station drei handelt von Saatgut, Station vier zeigt ein Gerstenfeld. Über die Landesstraße L 223 kommt man zur Station fünf, die Grünland thematisiert. Vorbei an Station sechs, dem Maisfeld, geht es ein Stück die Langensteiner Straße entlang und den Hügel hinauf. Nach dem Genuss der schönen Aussicht folgt ein Sojafeld an Station sieben, bevor es kurz vor dem Ort bei Station acht um Weizenanbau geht. An Station neun kann man beim Milchhäusle Pause machen und regional einkaufen, bevor es zurück zum Ausgangspunkt geht. Die lange Runde dauert etwa zwei Stunden zu Fuß, sie ist knapp sechs Kilometer lang, die kürzere Runde misst gut vier Kilometer und nimmt etwa anderthalb Stunden in Anspruch. (wig)

QR-Codes auf den Schildern vervollständigen die Eindrücke und machen die Runde interaktiv. Nach dem Scannen des Codes mit dem Handy finden die Nutzer Rätsel, Erklärfilme und weitere Bilder. Die digitale Umsetzung hat Andreas Joos, ein weiterer Cousin, übernommen. Julia Kerber verrät: „Wir haben auch zwei Selfiepoints auf dem Weg integriert. Mit einem Foto kann man an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner werden beim Schäferfest des Camping- und Ferienparks Orsingen am ersten Oktoberwochenende ausgelost.“

Menschen aus nah und fern sollen Natur sehen und verstehen

Lindenwirts – so sind Martin Joos und seine Familie im Ort bekannt – und Jürgen Blum, Betreiber des Camping und Ferienparks Orsingen, wollen den Menschen aus nah und fern die Natur nahebringen und ihnen Hintergrundwissen vermitteln. „Das ist doch eine schöne Erinnerung an den Urlaub und uns allen ein Anliegen: Landwirtschaft und Regionalität passen doch gut zum Tourismus. Das geht bei uns beides Hand in Hand“, sagt Jürgen Blum.

Mühlingen Aha-Effekt beim Salamibrot: Wie Verbraucher und Landwirte wieder zusammenfinden können Das könnte Sie auch interessieren

Er glaubt, dass die Felder-Tour auch für Einheimische interessant ist. „Man kann die Strecke auch öfter laufen, weil alles wächst und reift. Manch einer kennt die Wege vielleicht noch gar nicht.“ Schön sei auch, dass die Tour nicht saisonal begrenzt nutzbar ist. Mithilfe des QR-Codes können zu anderen Jahreszeiten neue Inhalte hinzugefügt werden.

Felder-Tour ist erst der Anfang

Gerade in der warmen Jahreszeit bietet sich eine Pause für ein Eis im Lindenwirts Milchhäusle an und wer mag, kann nach dem Spaziergang im Schäferstüble des Campingplatzes einkehren, das Freibad genießen und den Ferienpark mit seinen Schafen und anderen Attraktionen entdecken. Jürgen Blums Geheimtipp für den Ausflug lautet daher: „Badehose nicht vergessen.“

Stockach Wie kleine Tante-Emma-Läden im 24-Stunden-Betrieb: Konsumenten können immer mehr Lebensmittel direkt beim Erzeuger kaufen – an Lebensmittelautomaten Das könnte Sie auch interessieren

Die Felder-Tour markiert den Auftakt der weiteren Zusammenarbeit. „Das Projekt muss wachsen. Das wird es auch, aber erst mal muss man anfangen“, sind die drei sich einig.