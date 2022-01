In Mecklenburg-Vorpommern können Touristen Waldaktien kaufen, um ihren Urlaub CO2-neutral zu gestalten. Ein Modell für Baden-Württemberg? Experten sind skeptisch. Aber es gibt andere Wege.

Wenn Olaf Schwahn den Erfolg seiner Aufforstungen messen will, stellt er sich neben die Bäume in seinem Revier. Vor zehn Jahren hat der Förster die ersten Traubeneichen im mecklenburg-vorpommerischen Malchow in die Erde gesetzt – heute sind