Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 24-jähriger Traktor-Fahrer auf der Bundesstraße von Schwackenreute kommend in Richtung Mühlweiler. Zwischen den beiden Ortschaften sei er links in ein Feld eingebogen. Dabei habe er laut der Pressemitteilung einen auf gleicher Höhe befindlichen Renault eines 58-Jährigen übersehen, der den Traktor gerade überholen wollte. Bei dem Unfall bleiben beide Verkehrsteilnehmer unverletzt, so die Polizei.