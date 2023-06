Gemeinsam feiern war das Motto beim Sommerfest im Haus am Mühlebach. Auf dem Gelände des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) waren die Parkplätze stets belegt, Eltern, Angehörige und Gäste waren aus dem weiten Umkreis gekommen. Das Sommerfest bot auch viele Informationen zu der Einrichtung.

Kinder und Jugendliche hatten ihren Spaß beim Mitmachen an den Spielstationen, verbunden mit einem Tag der offenen Tür gaben die Räume mit Klassenzimmern, Berufsschulstufe, Physio- und Ergoraum und Lehrküche einen Einblick in die heilpädagogische Arbeit der Einrichtung. Während der Führungen gaben Mitarbeiter Einblicke in die Arbeit, die mit therapeutischen Maßnahmen die schulischen Angebote ergänzt. Während im Innenhof das große Schwungtuch über den Köpfen der Kinder niedersank, brauchten andere eine ruhige Hand und genaues Hinschauen, um die dicken Nägel in den Holzstamm zu schlagen.

Mit Pfeil und Bogen die Zielscheibe zu treffen, erforderte Konzentration, Schnelligkeit war dagegen beim Einfangen der Plastik-Enten gefragt: Von der Brücke in den Mühlebach geworfen, war Eile geboten, um sie mit einem Kescher wieder aufzufischen. Mit der Vorführung eines Videos stand auch eine Premiere auf dem Programm. „Zum ersten Mal zeigen wir einen Film über die Mädchen der Tanzwerkstatt, der aufzeigt, wie die therapeutische Arbeit aus der Trauma-Pädagogik entwickelt wurde“, schildert Geschäftsführerin Marianne Voelker erfreut, auch über das Interesse der zahlreichen Besucher. Zurzeit besuchen 13 Tagesschüler und zehn Kindergartenkinder die Einrichtung, 30 Internatsschüler leben im Haus.

Neubau fest im Blick

„Wir schauen nach vorn“, berichtet Marianne Voelker, dass die Pläne für den lange geplanten Internatsneubau als Ersatz für den maroden und sanierungsbedürftigen Altbau jetzt umgesetzt werden können. Dafür müssten zu Fördergeldern jetzt auch Spenden generiert werden.

Dankbar wäre das Team mit gesamt 70 Mitarbeitenden auch über dringend benötigte Unterstützer, die auf ehrenamtlicher Basis Nachtbereitschaften übernehmen.