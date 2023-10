Es ist das Gipfeltreffen der Feuerwehren aus ganz Baden-Württemberg in diesem Herbst, und Singen wird für drei Tage zur Blaulicht-Metropole im Südwesten: Der Landesfeuerwehrverband lädt von 19. bis 21. Oktober in den Kreis Konstanz ein. Stefan Kienzler, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, freut sich schon sehr auf die Verbands- und Vereinsversammlung, wie das Treffen offiziell heißt. Und er verspricht: Auch für die Öffentlichkeit ist etwas geboten.

Am Samstag, 21. Oktober, ist tagsüber eine Industriemesse geplant, bei der namhafte Hersteller ihre neuesten Fahrzeuge und weitere Gerätschaften für die Feuerwehr vorstellen. Auf dem großen Platz vor der Stadthalle und dem Rathaus sind auch kleine und große Blaulicht-Fans willkommen. Zugleich können sich die Feuerwehrleute über die neuesten Trends informieren.

Radolfzell Einsatzreiches Wochenende! Feuerwehr rückt mehrmals aus Das könnte Sie auch interessieren

Der Klimawandel bringt ein neues Problem in den Südwesten

Für die Gäste beginnt die Versammlung am Donnerstag mit einem Begrüßungsabend in Volkertshausen, während der Freitag ganz im Zeichen der Fortbildung steht. Die Wahl des Hauptthemas ist dabei bezeichnend, wie Stefan Kienzler sagt. Es geht um Waldbrände – eine Gefahr, vor der man im eigentlich wasserreichen Baden-Württemberg lange Zeit gefeit schien. Doch der Klimawandel setzt das Thema nun auf die Agenda, auch für die Feuerwehren im Kreis Konstanz.

Entsprechend groß dürfte das Interesse an der Diskussionsveranstaltung für das Fachpublikum am Freitag sein. „Die Anzahl an Wald- und Vegetationsbrände sind in den vergangenen Jahren aufgrund des Klimawandels in der Welt und auch in Deutschland immer weiter gewachsen“, so der Landesfeuerwehrverband dazu. Dafür brauche es aber besondere Kenntnisse, Ausrüstung und eine ganz neue Art der Koordinierung zum Beispiel mit anderen Blaulicht-Organisationen und dem Forst.

(Archivbild) Ein ungewohntes Szenario im Hegau, aber solche Bilder werden häufiger: Die Feuerwehren rechnen mit immer mehr Landschaftsbränden – wie hier im Juli bei Gottmadingen. | Bild: Feuerwehr Gottmadingen

Experte berichtet über die Erkenntnisse aus Sachsen

Über „Landschaftsbrände in Deutschland: Erfahrungen und Empfehlungen aus 45 Jahren“ spricht in Singen Professor Goldammer vom Global Fire Monitoring Center und Angehöriger der Feuerwehr Freiburg. Einen Bericht der Expertenkommission Waldbrände Sommer 2022 in Sachsen gibt Hermann Schröder, während der oberste Feuerwehrmann im Südwesten, Landesbranddirektor Thomas Egelhaaf, die Nationale Waldbrandstrategie vorstellt.

Thomas Strobl (CDU) ist als Innenminister von Baden-Württemberg politisch für die Feuerwehr verantwortlich. Auch er kommt zum Spitzentreffen des Landesfeuerwehrverbands nach Singen. | Bild: Marijan Murat/dpa

Am Nachmittag befassen sich die Feuerwehrleute mit einer neuen Ehrenamtsstudie über die Freiwilligen Feuerwehren, die das Innenministerium, die Landesfeuerwehrschule und der Landesfeuerwehrverband gemeinsam erstellt haben. Dort konnten sich alle Feuerwehrangehörigen im Land beteiligen.

Der Samstag steht im Zeichen der eigentlichen Verbandsversammlung. Hier spricht neben dem Verbandspräsidenten Frank Knödler auch Innenminister Thomas Strobl. Stefan Kienzler freut sich über die prominenten Gäste genauso wie auf der Wiedersehen mit vielen Kameraden: „Es ist schön, sie alle genau 50 Jahre nach der Gründung des Kreisfeuerwehrverbandes an unserem Gründungsort von 1973 begrüßen zu können – in Singen!“